La nueva ventana a Vaca Muerta que se puede abrir en Mendoza

El extremo sur de Mendoza, en la cuña que hace la región patagónica, es una zona inhóspita que mezcla paisajes: cordillera de fondo, volcanes y estepa. Bajo la superficie hay una riqueza potencial aún no calculada. Desde hace décadas se extrae petróleo y ahora la esperanza está en las áreas que habían sido abandonadas y podrían tener un despertar y, a más profundidad, la posibilidad de que Vaca Muerta, la roca madre que almacena petróleo y gas, pueda ser productiva. En ese plan ahora aparece una nueva ventana para que el lado mendocino de Vaca Muerta se transforme en realidad a futuro.

La empresa Aconcagua Energía consiguió la concesión del área Payún Oeste para avanzar en la reactivación de pozos para extraer petróleo de manera convencional y optimizar la explotación. Pero además, avanzarán en el sondeo para explorar Vaca Muerta con trabajos técnicos y, a futuro, la posibilidad de explotar el no convencional. No será un trabajo a ciegas, pues el área está en la misma zona de influencia en la que YPF ya realiza el primer piloto de exploración y explotación no convencional en Mendoza, por lo que hay información de base que les puede servir. "Conseguimos la concesión para la explotación convencional, con el modelo que tiene Aconcagua como empresa integrada. Nos comprometimos con el Gobernador a avanzar en la investigación por el no convencional. Ya hay trabajos en la zona y creemos que hay potencial", explicó a MDZ Diego Trabucco, uno de los directores de Aconcagua.

Jimena Latorre, Alfredo Cornejo y Diego Trabucco, de Aconcagua.

Payún Oeste es una concesión a la que Aconcagua llegó luego de haber presentado una iniciativa privada, que fue ratificada por la licitación que el Estado lanzó este año. La adjudicación fue confirmada ayer, con un contrato por 25 años. "Por fuera de lo que exige el decreto que otorga la concesión, la empresa se ha comprometido a colaborar con la exploración de la porción de Vaca Muerta que se encuentra en esta área, ayudando a la provincia a seguir explorando el potencial del no convencional”, dijo ayer el gobernador Alfredo Cornejo. Es un dato relevante para la cartera de proyectos mendocinos, pues está en la zona considerada como "tierra prometida" para el futuro energético y productivo de Mendoza. Cerca están los pozos exploratorios de YPF, también con relativa cercanía el futuro polo Pata Mora y los proyectos de exploración de cobre y hasta Potasio Río Colorado.

Aconcagua tiene un plan de optimización de sus activos y con Payún Oeste logra un hub petrolero propio, pues aprovechará las instalaciones y la sinergia interna que puede hacer con el área Confluencia Sur, vecina del nuevo activo.

La superficie es enorme y hasta puede hacerlos pensar, en un marco teórico, en proyectar hasta 100 pozos que vayan hacia Vaca Muerta en el largo plazo. Esa empresa tiene experiencia en recursos convencionales en Mendoza, Río Negro y Neuquén. Además de la explotación petrolera, ha crecido como empresa de servicios y de generación de energía. El no convencional aparece como un desafío en el futuro en dos áreas: en Mendoza con Payún Oeste y su vecina Confluencia Sur y también en la Patagonia. Hacia adelante, desde Aconcagua se imaginan asociándose con algún operador con experiencia en no convencional para luego adquirir el expertise necesario.

El área concesionada a Aconcagua.

El potencial

El Gobierno había licitado 12 áreas petroleras, dos de las cuales surgieron con el modelo de iniciativa privada. Aconcagua postuló por Payún Oeste y fue adjudicada. En los sondeos previos hay datos prometedores, incluso con la producción de gas. La explotación será convencional, con la reapertura de pozos abandonados. Hubo en el lugar varios operadores y ahora la empresa nacida en Mendoza tendrá a cargo la concesión por 25 años. La inversión inicial será de 8 millones de dólares, con una inyección más intensiva en la primera etapa.

Pero en el largo plazo la posibilidad de aprovechar el subsuelo para ir hacia Vaca Muerta aumenta el potencial. En los sondeos previos realizados por otras compañías hubo tareas sobre la formación, pero no con fractura hidráulica. Allí se hallaron, según los informes presentados en la licitación, algunos datos preliminares, pero incompletos. "El área posee buen potencial mostrando hidrocarburo líquido y gaseoso para las Formaciones Lotena, La Manga, Vaca Muerta, Mulichinco y Agrio Inferior, las cuales deberían ser convenientemente evaluadas en caso de realizarse una nueva perforación", se menciona en el informe.

El área lleva una década de abandono. Por eso la expectativa de sumar producción. Aconcagua tiene experiencia en ese tipo de recursos. "La empresa invierte alrededor de 60 millones de dólares por año en Mendoza y nos consolidamos como empresa integrada parcialmente. Creemos que Mendoza tiene un alto potencial para seguir aprovechando los recursos convencionales, con recuperación primaria, secundaria y terciaria. Son recursos muy valiosos y hay que ver que el decline es mucho menor que en otras provincias. Hay buenas condiciones para mejorar", explicó Trabucco. En Mendoza esa compañía ya tenía las concesiones Chañares Herrados, Puesto Pozo Cercado Oriental, Atuel Norte Explotación y Confluencia Sur.