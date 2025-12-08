Huelga en el Louvre: empleados harán una manifestación por el deterioro del museo

Mientras el Museo del Louvre está en el ojo de la tormenta por el millonario robo que sufrió este año, trabajadores de este ícono de París anunciaron una huelga.

Trabajadores del Museo del Louvre convocaron a una huelga a partir del próximo lunes 15 de diciembre que podría prolongarse los días siguientes, en un contexto de una fuerte controversia por el estado vetusto de algunas de sus instalaciones y por el robo de joyas de la corona de Francia que sufrió en octubre.

El objetivo de ese paro "prorrogable", que se votó por unanimidad en una asamblea general a propuesta de las centrales CGT, CFDT y Sud, es denunciar las condiciones de trabajo y la falta de recursos, según fuentes sindicales citadas por los medios.

El anuncio de esta convocatoria llega un día después de que se supiera que el pasado 27 de noviembre resultaron dañados varios cientos de libros antiguos por una inundación causada por la avería de unas tuberías sobre las que se conocía su estado vetusto en la biblioteca de antigüedades.

¿Por qué habrá huelga en el Museo del Louvre? El 17 de noviembre, el museo cerró un espacio de oficinas y, por precaución, una galería de antigüedades griegas que se encuentra debajo, tras haber detectado problemas de fragilidad en algunas de las vigas de esa zona del complejo.

Pero lo que ha generado más polémica en las últimas semanas es el espectacular robo del que fue víctima el 19 de octubre, en el que un grupo de ladrones que accedieron con un montacargas móvil a la galería de Apolo en pleno día se llevaron joyas de la corona de Francia.