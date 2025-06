El thriller de Netflix que inquieta más cuando el enemigo se parece a ti

Netflix tiene una de esas historias que no apuestan al susto fácil, sino a algo peor: el miedo a lo que se oculta en uno mismo. Y eso es lo que realmente asusta de este thriller lleno de suspenso . Después de verla, muchos mirarán su reflejo con sospecha.

En Nosotros, nada empieza mal. Una familia afroamericana llega a su casa de vacaciones para descansar. Hay playa, juegos, recuerdos. Pero el primer sobresalto no llega con sangre, sino con algo mucho más extraño: en la puerta, una familia idéntica a ellos los mira en silencio. Sin palabras, sin razones.

netflix.jpg No dejes de ver este thriller en Netflix.

El parecido no es una metáfora. Son ellos. Mismos rostros, mismos gestos, pero con otra energía. Los impostores no hablan, solo imitan y atacan. El primer impacto visual es brutal. Pero lo que hace que esta historia crezca es que no se trata solo de una invasión. Se trata de enfrentarse al reflejo.