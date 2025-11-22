El equipo de rugby integrado por presos jugó un amistoso contra Los Tordos en el Malvinas

El evento fue organizado por la Subsecretaría de Deportes de la provincia, junto a los voluntarios de Caciques y personal del Servicio Penitenciario. La jornada también reunió a autoridades provinciales vinculadas al deporte y al sistema penitenciario. Entre ellas se encontraban el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana; el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta; el director de Deportes Federados, Mauricio Ginestar; y el director de Deportes de Godoy Cruz, Fernando Muñoz.

A ellos se sumaron otras autoridades penitenciarias y referentes deportivos, quienes resaltaron la importancia social del programa y su capacidad para generar oportunidades de integración y crecimiento personal.

En su discurso, Chiapetta reconoció los objetivos del programa. "Los Caciques vienen trabajando todo el año con un compromiso inquebrantable. Los voluntarios que los acompañan día a día hacen una labor fundamental, no solo para formar jugadores, sino para transformar sus vidas", destacó.

Durante el encuentro, el funcionario entregó un lote de pelotas para fortalecer el trabajo anual del equipo y señaló que la Provincia continuará acompañando económicamente a Caciques , así como respaldando a los clubes mendocinos que se involucran en iniciativas de inclusión a través del deporte.

El subsecretario también destacó la importancia de los voluntarios: "Es muy importante reconocer y ver cómo personas de la comunidad dedican su tiempo y energía. Gracias a su entrega, los Caciques no sólo aprenden rugby, sino también disciplina, compañerismo, respeto. Este proyecto es un ejemplo vivo de lo que puede lograr el deporte cuando se integra a quienes más lo necesitan”.

Los voluntarios son quienes impulsan el programa Rugby e Inclusión. Acompañan entrenamientos, participan activamente con los jugadores, organizan encuentros intramuros y extramuros, y trabajan para fortalecer los vínculos de estos deportistas con el mundo exterior.

Uno de los jugadores, Gabriel, expresó con emoción lo que significa para él este partido: “Jugar en el Malvinas para mí es un sueño enorme. Llevo dos años en este proyecto y siento que los Caciques no solo me dieron una actividad deportiva: me dieron amor, me dieron una familia. Acá no sólo entrenamos, nos apoyamos. Esto me ayuda a cambiar, a pensar en otra vida”.

Gabriel añadió que el rugby significa mucho más que deporte: “Cuando corro por la cancha siento libertad, pertenencia. Ser parte de los Caciques me da la fuerza para creer que puedo mejorar, qué puedo volver a caminar por un camino distinto”.

La Subsecretaría de Deportes agradeció a Los Tordos Rugby Club, por su presencia solidaria y su compromiso con la inclusión. Chiapetta comentó: “Que un club tan prestigioso como Los Tordos se presente para jugar con nosotros en el Malvinas no es un dato menor: es un gesto de fraternidad deportiva. Jugaron un tremendo partido, con respeto y generosidad, y eso enaltece este proyecto”.

Tanto la Subsecretaría de Deportes como el Servicio Penitenciario continuarán impulsando encuentros extramuros, consolidando la red de voluntarios y fortaleciendo el programa. El objetivo es que más integrantes de Caciques puedan vivir experiencias como la de hoy y que más clubes mendocinos se sumen a esta alianza de integración a través del rugby.