El drama de Netflix que te rompe el corazón: un final conmovedor

Netflix tiene una película que no se olvida así como así. Se llama Okja y es una mezcla de ternura, acción y crítica social. Detrás de la historia de una niña y su mejor amiga hay una reflexión sobre el mundo actual. No es un drama cualquiera. Es de esas que te hacen pensar, incluso sin querer.

Mija es una niña que vive en las montañas con un ser gigante y tierno llamado Okja. No es un animal común. Fue creado por una empresa para convertirse en alimento. Pero para Mija no es comida. Es su amiga, su familia, su todo. Y cuando se la arrebatan, empieza una travesía sin freno para recuperarla.

La historia viaja entre campos tranquilos y ciudades llenas de ruido. Se cruza con personajes que buscan fama, poder, dinero. Mija solo quiere a Okja. Esa simpleza es su fuerza. Ella no quiere ser heroína. No está buscando aplausos. Solo quiere rescatar lo que ama. Y eso ya la hace inmensa.

Parece infantil, pero no lo es

El director Bong Joon-ho crea una película que parece infantil, pero no lo es. Hay escenas duras, momentos de tensión y decisiones que pesan. Mija no siempre gana. No todo termina bien para todos. Pero ella no se rinde. Ni por un segundo. Y eso da esperanza en medio de tanta tristeza.