El diseñador de Adidas Willy Chavarría pide disculpas por calzado "apropiado" de México

El diseñador de moda estadounidense Willy Chavarría pidió disculpas después de que un zapato que creó en colaboración con Adidas Originals fuera criticado por "apropiación cultural".

El modelo "Oaxaca Slip-On" se inspira en las tradicionales sandalias de cuero conocidas como huaraches, fabricadas por artesanos indígenas en México .

La presidenta mexicana fue una de quienes se pronunciaron en contra del calzado , que al parecer se fabricó en China sin consultar ni dar crédito a las comunidades que originaron el diseño.

Chavarría dijo en una declaración enviada a la BBC: "Lamento profundamente que el zapato haya sido apropiado en este diseño y no desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña".

La apropiación cultural se define como "la adopción no reconocida o inapropiada de las costumbres, prácticas e ideas de un pueblo o sociedad por miembros de un pueblo o sociedad típicamente más dominante".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró en rueda de prensa: "Las grandes empresas a menudo toman productos, ideas y diseños de las comunidades indígenas".

"Estamos estudiando la parte legal para poder apoyarlos", agregó.

Adidas se puso en contacto con las autoridades oaxaqueñas para discutir "la restitución a las personas que fueron plagiadas", añadió la subsecretaria de Cultura de México, Marina Núñez.

En una declaración por correo electrónico Adidas le dijo a la BBC que "reconoce y valora la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México y el significado de su herencia artesanal".

"El 'Oaxaca Slip-On' se inspiró en un diseño de Oaxaca, arraigado en la tradición de Villa Hidalgo Yalálag. Ofrecemos una disculpa pública y reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con Yalálag en un diálogo respetuoso que honre su legado cultural."

JORGE LUIS PLATA / REUTERS El zapatero oaxaqueño Juan Aquino trabajando con sandalias tradicionales indígenas en Villa Hidalgo Yalálag

Las imágenes promocionales del calzado negro moldeado de punta abierta fueron retiradas de las cuentas de redes sociales de la marca, así como de la de Chavarría.

En su declaración, Chavarría dijo que quería "hablar desde el corazón sobre la zapatilla Oaxaca que creé con Adidas".

"La intención siempre fue honrar el poderoso espíritu cultural y artístico de Oaxaca y sus comunidades creativas, un lugar cuya belleza y resistencia me han inspirado. El nombre de Oaxaca no es sólo una palabra: es su cultura viva, su gente y su historia."

También dijo que lamentaba "profundamente" no haber trabajado con la comunidad oaxaqueña en el diseño.

"Esto no está a la altura del respeto y la colaboración que merecen Oaxaca, la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag y su pueblo", añadió.

"Sé que el amor no se da, se gana con la acción".

Chavarría fue vicepresidente sénior de diseño de Calvin Klein hasta 2024 y es fundador y director creativo de su marca homónima.

Según informó la agencia AP, Adidas respondió a las autoridades mexicanas en una carta el viernes.

Al parecer, la empresa dijo que "valora profundamente la riqueza cultural de los pueblos indígenas de México y reconoce la relevancia" de las críticas, y solicitó una reunión para hablar de cómo "reparar el daño" a las comunidades indígenas.

Con información adicional de Peter Hoskins

Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC