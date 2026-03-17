Efemérides del 17 de marzo: qué pasó un día como hoy

Las efemérides del 17 de reúnen acontecimientos destacados que ocurrieron un día como hoy en distintos momentos de la historia. Desde nacimientos de grandes figuras de la música hasta hechos políticos y culturales que marcaron a la Argentina y al mundo, esta fecha concentra varios episodios que siguen siendo recordados.

La cantante brasileña es considerada una de las máximas exponentes de la música popular de Brasil (MPB). Inició su carrera siendo niña y alcanzó fama internacional. Grabó junto a artistas como Gilberto Gil y Antônio Carlos Jobim. Murió en 1982 a los 36 años y es recordada como una de las grandes voces de Brasil.

Entre las principales efemérides del 17 de marzo, se celebra el aniversario de nacimiento del anarquista italiano Severino Di Giovanni.

Un coche bomba destruyó la sede diplomática ubicada en la calle Arroyo de la ciudad de Buenos Aires. El ataque dejó 22 muertos y más de 200 heridos. Fue el peor atentado contra una misión diplomática israelí y el segundo ataque terrorista más grave de la historia argentina, después del Atentado a la AMIA.

Comenzó a emitir el canal informativo dirigido al público hispanohablante de América Latina y Estados Unidos. La señal transmite noticias las 24 horas desde estudios en Atlanta y Miami.

El pianista y cantante estadounidense se convirtió en una de las grandes figuras del jazz y la balada. Alcanzó enorme popularidad en los años cincuenta y grabó varios discos en español que ampliaron su fama en América Latina.

1991 – Control antidoping a Diego Maradona.

Tras un partido entre el SSC Napoli y el SSC Bari, el futbolista argentino dio positivo en un control antidoping. El episodio marcó el final de su etapa en el club italiano y derivó en una suspensión.

1967 – Nace Billy Corgan.

El músico estadounidense es conocido por ser el líder, vocalista y guitarrista de la banda de rock alternativo The Smashing Pumpkins, grupo que alcanzó gran éxito en la década de 1990.

1987 – Primera entrega de los Premios Goya.

La ceremonia se realizó en el Teatro Lope de Vega de Madrid y fue conducida por Fernando Rey. Los galardones, otorgados por la Academia de Cine de España, contaron con la presencia de los reyes Juan Carlos I y Sofía de Grecia.

1901 – Nace Severino Di Giovanni.

El anarquista italiano llegó a la Argentina en 1923 y participó activamente en el movimiento libertario. Fue detenido durante la dictadura de José Félix Uriburu y fusilado en 1931.

17 de marzo: celebración clave

El 17 de marzo también se celebra elDía de San Patricio. La fecha recuerda al misionero que llevó el cristianismo a Irlanda. Con el tiempo, la celebración se extendió a numerosos países y se transformó en una festividad popular asociada a la cultura irlandesa.