Vuela el precio del oro mientras se desploma Wall Street debido a la tensión geopolítica en Groenlandia

Los mercados globales sienten el impacto de la escala en las tensiones entre Estados Unidos y Groenlandia, y muestran mayor aversión al riesgo. En ese sentido, el oro sube y se ubica en nuevos máximos históricos. A su vez, la plata también marcó un nuevo récord.

En la rueda de este martes, el oro muestra un alza del 3% y renueva máximos históricos al superar la barrera de los US$4.700 la onza . En tanto, l a plata, con avances en torno al 7%, se coloca en los US$94,72 por onza . Esto refleja el creciente apetito de los inversores por activos de refugio en contextos de incertidumbre.

Las acciones en Wall Street no fueron ajenas al clima general y marcaron fuertes retrocesos en la jornada de este amrtes, debido a la fuga de los inversores hacia el oro y la plata.

La onza de oro rompió la barrera de los 3000 dólares, pero sigue siendo atractivo para los bancos centrales de países emergentes como reserva de valor. Foto: Archivo MDZ

La bolsa de Nueva York opera con fuertes caídas, lideradas por el Nasdaq, que cae 1,6% y se ubica en 23.096,42 puntos.

En esa línea, el S&P 500 retrocede 1,4% hasta los 6.841,97 puntos, mientras que el Dow Jones baja 1,2% y se ubica en 48.723,52 puntos.

Petróleo al alza

En ese escenario, los precios del petróleo operan al alza: el WTI avanza 1,3% y opera en US$60,15 por barril.

En tanto, el Brent sube 1,4% hasta los US$64,85, en sintonía con el contexto de mayor incertidumbnre en los mercados globales.

La escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Groenlandia

Este clima en los mercados se dio luego de que se conociera una imagen difundida por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, colocando una bandera de los Estados Unidos sobre un paisaje nevado que simula ser Groenlandia. Frente a ellos se lee un cartel que reza: “GREENLAND – U.S. TERRITORY EST. 2026”, en alusión a una hipotética anexión del territorio.

Días atrás, Dinamarca envió tropas a la isla y Europa manifestó su preocupación frente a la creciente disparada en las tensiones entre ambos países.