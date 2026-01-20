Vuela el precio del oro mientras se desploma Wall Street debido a la tensión geopolítica en Groenlandia
El oro toca nuevo récord mientras que los principales índices retroceden en la bolsa de Nueva York debido a la tensión global.
Los mercados globales sienten el impacto de la escala en las tensiones entre Estados Unidos y Groenlandia, y muestran mayor aversión al riesgo. En ese sentido, el oro sube y se ubica en nuevos máximos históricos. A su vez, la plata también marcó un nuevo récord.
En la rueda de este martes, el oro muestra un alza del 3% y renueva máximos históricos al superar la barrera de los US$4.700 la onza. En tanto, la plata, con avances en torno al 7%, se coloca en los US$94,72 por onza. Esto refleja el creciente apetito de los inversores por activos de refugio en contextos de incertidumbre.
Wall Street en rojo
Las acciones en Wall Street no fueron ajenas al clima general y marcaron fuertes retrocesos en la jornada de este amrtes, debido a la fuga de los inversores hacia el oro y la plata.
La bolsa de Nueva York opera con fuertes caídas, lideradas por el Nasdaq, que cae 1,6% y se ubica en 23.096,42 puntos.
En esa línea, el S&P 500 retrocede 1,4% hasta los 6.841,97 puntos, mientras que el Dow Jones baja 1,2% y se ubica en 48.723,52 puntos.
Petróleo al alza
En ese escenario, los precios del petróleo operan al alza: el WTI avanza 1,3% y opera en US$60,15 por barril.
En tanto, el Brent sube 1,4% hasta los US$64,85, en sintonía con el contexto de mayor incertidumbnre en los mercados globales.
La escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Groenlandia
Este clima en los mercados se dio luego de que se conociera una imagen difundida por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, colocando una bandera de los Estados Unidos sobre un paisaje nevado que simula ser Groenlandia. Frente a ellos se lee un cartel que reza: “GREENLAND – U.S. TERRITORY EST. 2026”, en alusión a una hipotética anexión del territorio.
Días atrás, Dinamarca envió tropas a la isla y Europa manifestó su preocupación frente a la creciente disparada en las tensiones entre ambos países.