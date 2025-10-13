Una nueva plataforma digital llega para agilizar el pago de las propinas

La plataforma busca facilitar a los locales de servicios turísticos como gastronómicos y hoteles, la tarea de pagos digitales y distribución de las propinas.

La plataforma integra la posibilidad de que los clientes puedan calificar la hospitalidad y atención al cliente.

Con el vertiginoso avance de los pagos digitales en todo el país con opciones como el QR y NFC, el manejo cotidiano de efectivo está en franco retroceso, generando ruido y dificultades en un clásico de los locales con atención al cliente y servicios de hospitalidad: la propinas.

Se busca aumentar las opciones para que los clientes puedan dejarla de manera digital, lo que representa un incentivo ya que aumenta las posibilidades de dar esta gratificación voluntaria e incrementa la recaudación que va directamente a los empleados.

Sin embargo, esto suele representar un dilema para los negocios a la hora de distribuirla equitativa. Recientemente se anunció la llegada de la plataforma Divix al mercado, que tiene por objetivo solucionar y transparentar este problema. Permite pagar la propina directamente en las cuentas bancarias de los empleados, eliminando intermediarios y retenciones. Todos los días pueden disponer de su proporción justa de propina. Otro de los beneficios de la solución digital es que está integrada 100 % a las terminales Clover, procesando y distribuyendo las propinas cobradas desde la terminal, lo que agiliza aún más el proceso.

OIP (14) Se busca aumentar las opciones para que los clientes puedan dejarla de manera digital. Archivo. Para el 2030 el manejo de efectivo será menor al 16%, utilizar plataformas como Divix, donde todo es digital y automático, significa para el comercio: optimización del tiempo, medición del servicio y mejora en la dinámica grupal. Para el empleado representa un aumento sustancial de las propinas y total transparencia del manejo.

Además, la plataforma integra la opción de mensajería directa con el consumidor (del cliente al Manager del comercio) y la posibilidad de que los clientes puedan calificar la hospitalidad y atención al cliente. De esta manera se obtiene un reporte completo de su evaluación y un ranking de los empleados más valorados, facilitando la administración cotidiana de los negocios de hospitalidad, en particular de los locales de gastronomía.