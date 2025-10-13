Una nueva plataforma digital llega para agilizar el pago de las propinas
La plataforma busca facilitar a los locales de servicios turísticos como gastronómicos y hoteles, la tarea de pagos digitales y distribución de las propinas.
Con el vertiginoso avance de los pagos digitales en todo el país con opciones como el QR y NFC, el manejo cotidiano de efectivo está en franco retroceso, generando ruido y dificultades en un clásico de los locales con atención al cliente y servicios de hospitalidad: la propinas.
Se busca aumentar las opciones para que los clientes puedan dejarla de manera digital, lo que representa un incentivo ya que aumenta las posibilidades de dar esta gratificación voluntaria e incrementa la recaudación que va directamente a los empleados.
Sin embargo, esto suele representar un dilema para los negocios a la hora de distribuirla equitativa. Recientemente se anunció la llegada de la plataforma Divix al mercado, que tiene por objetivo solucionar y transparentar este problema. Permite pagar la propina directamente en las cuentas bancarias de los empleados, eliminando intermediarios y retenciones. Todos los días pueden disponer de su proporción justa de propina. Otro de los beneficios de la solución digital es que está integrada 100 % a las terminales Clover, procesando y distribuyendo las propinas cobradas desde la terminal, lo que agiliza aún más el proceso.
Para el 2030 el manejo de efectivo será menor al 16%, utilizar plataformas como Divix, donde todo es digital y automático, significa para el comercio: optimización del tiempo, medición del servicio y mejora en la dinámica grupal. Para el empleado representa un aumento sustancial de las propinas y total transparencia del manejo.
Además, la plataforma integra la opción de mensajería directa con el consumidor (del cliente al Manager del comercio) y la posibilidad de que los clientes puedan calificar la hospitalidad y atención al cliente. De esta manera se obtiene un reporte completo de su evaluación y un ranking de los empleados más valorados, facilitando la administración cotidiana de los negocios de hospitalidad, en particular de los locales de gastronomía.
Cabe recordar que esta innovación se enmarca en un proceso de consolidación de la propina digital en Argentina, algo que fue especialmente impulsado por el Decreto 731/2024 vigente desde noviembre de dicho año, y que establece que el pago electrónico de gratificaciones debe ser exento de impuestos y no formar parte del salario de los trabajadores, garantizando mayor seguridad jurídica y simplificación tributaria.
La plataforma, cuyo uso no tiene costo para el propietario de la empresa, es ideal para ser utilizada por clientes del mundo gastronómico, hotelero y servicios de hospitalidad, donde la buena atención del personal pueda ser premiado. Entre sus funciones se destaca la posibilidad de distribución de las gratificaciones voluntarias, ya que el sistema toma en cuenta quienes estuvieron presentes ese día y en ese horario determinado, los franqueros, y otros detalles para poder hacer un reparto justo.
Qué ofrece la plataforma Divix
- Propinas digitales con división automática: facilita el cobro de propinas por cualquier medio de pago, y distribuirlas inmediatamente entre el personal según reglas predefinidas—cada pago llega directamente a la cuenta bancaria o billetera del empleado, sin intermediarios ni demoras.
- Medición de satisfacción en tiempo real: cada transacción se vuelve una oportunidad para recibir calificaciones y mensajes directos del cliente, generando no solo ingresos, sino también feedback valioso para el manejo diario del negocio.
- Fidelización: cuando se la usa, la plataforma ayuda a incrementar las valoraciones positivas en Google.
- Ranking y métricas de hospitalidad: la plataforma ofrece tableros con reportes y rankings por empleado o por sucursal, lo que posteriormente facilita el reconocimiento a los desempeños más destacados y promueve una cultura de atención de excelencia.
- Fácil adopción: es una plataforma disponible online para ser utilizada en cadenas de hoteles, gastronomía y estaciones de servicio, donde el servicio positivo merezca ser gratificado.
- Uso simple: sin instalaciones y de fácil configuración.
* Martín García Dutriez, fundador de Divix.