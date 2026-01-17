Una legendaria marca desembarca en Recoleta Urban Mall

La nueva tienda, que tendrá una superficie de más de 750 m2, representa un nuevo hito en la conversión del icónico shopping en un Centro de Esparcimiento en Recoleta.

Fortín Maure, la compañía propietaria de Recoleta Urban Mall, anunció hoy la llegada de la marca Adidas al reconocido shopping ubicado en el corazón del barrio de Recoleta. El local, que tendrá una superficie de más de 750 m2 y demandará una inversión de mil millones de pesos, será Premium Store Outlet, el primero de esta tipología de la marca en el centro de la Ciudad.

La llegada de la marca a Recoleta Urban Mall, se convertirá en la nueva “tienda ancla” del shopping, y se suma al proceso de reconversión del shopping hacia un “Centro de Esparcimiento” bajo el vertical comercial Deporte y Tiempo Libre.

1_1549629624 Recoleta Urban Mall Archivo Una nueva tienda en Recoleta Urban Mall “Recoleta Urban Mall está en pleno proceso de generar experiencias únicas para sus clientes”, afirmó Pablo Peralta Ramos, Director de Fortín Maure. “La visión estratégica que tenemos para este shopping es la de posicionarlo como punto de encuentro bajo una mirada orientada hacia el entretenimiento, el deporte y la gastronomía. Ese objetivo solo puede cumplirse al 100% ofreciendo oportunidades de compra asociadas a esas actividades, y la llegada de Adidas es el ejemplo claro de ello”, completa.

Este proceso en el que se inserta la llegada de la marca ya se encuentra en desarrollo, e incluye profundas reformas en el tercer piso del shopping, como la apertura de un local de KFC, la renovación de la oferta gastronómica en Planta Baja con la incorporación de Mamuschka y mejoras en la experiencia de los usuarios del cine.