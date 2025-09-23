Una encuesta empresarial revela un dato importante sobre lo que se espera en la economía

La economía argentina está atravesando un período de cambios y de reordenamiento que se manifiesta en indicadores como la baja de la inflación y un nuevo modelo económico que impulsa el actual gobierno.

En este contexto, con sectores que enfrentan diferentes escenarios, la red empresarial VISTAGE Argentina dio a conocer los datos obtenidos del Índice de Confianza Empresaria del segundo trimestre de 2025, estudio del que participaron 263 Números Uno, CEOs, altos ejecutivos y dueños de compañías de Argentina.

Consultados sobre cómo se comportó la economía argentina del último año, el 49% valora que el escenario mejoró, mientras que el 22% estima que empeoró y el 29%, que se mantuvo sin cambios. Además, para los próximos doce meses, el 58% cree que la situación económica mejorará; el 29% señala que no habrá cambios; y el 13%, que empeorará.

Por otro lado, la mitad de los empresarios indica que se mantendrá sin cambios la inversión en activos fijos en su empresa para el próximo año, mientras que el 35% cree que aumentará. El 15% restante valora que disminuirá.

En otra línea, el 57% consigna que la facturación de la empresa se incrementará para el próximo año, mientras que el 31% señala que se mantendrá y el 12% que decrecerá.

“Los resultados reflejan un optimismo cauteloso en los empresarios. Es alentador ver que la mayoría de los CEOs proyectan un crecimiento para sus organizaciones en el próximo año, planeando aumentar sus inversiones, facturación y volumen de ventas. Sin embargo, el informe también revela una preocupación crucial: la disminución en la rentabilidad”, afirmó Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina.

Sobre el volumen en unidades vendidas para el mismo período, el 57% subraya que aumentará; el 29%, que se mantendrá; y el 14%, que disminuirá. En cuanto a la estimación de la rentabilidad de la empresa para el próximo año, el 42% de los líderes empresarios manifiesta que disminuirá, el 32% valora que no habrá cambios y el 26% restante indica que la rentabilidad aumentará.

En cuanto al comportamiento de los precios de los productos/servicios que comercializan sus empresas, el 45% de los empresarios afirma que para los próximos 12 meses se mantendrán igual. Para el 29%, los precios aumentarán; y para el 26%, disminuirán.

El desarrollo de la plantilla de empleados para el próximo año fue otra de las preguntas del Índice de Confianza Empresaria. El 51% consigna que se mantendrá igual, el 33% estima que se incrementará y el 16% responde que quizá sea menor a la actual.

Sobre los problemas más importantes que enfrentan las compañías en la actualidad, el 25% de los empresarios considera que son los mayores costos (energía, materia prima, salarios, etc.), seguidos por la incertidumbre económica (23%); temas financieros (21%); inconvenientes relacionados a encontrar, contratar, retener o capacitar al personal (16%); problemas de crecimiento demasiado lento o demasiado rápido (9%); u otros tipos de problemas (6%).

Por último, los empresarios estiman que la inflación anual 2025 será de 32% (6 puntos porcentuales menos que lo que preveían en el Índice de Confianza Empresaria del primer trimestre del año) y afirman que el tipo de cambio se ubicará en $1490 (145 pesos más que lo estipulado en el Índice anterior).

El Índice de Confianza Vistage nació en Estados Unidos en el primer trimestre de 2003 y se posicionó como el único y mayor informe general de las proyecciones de CEOs y líderes de pequeñas y medianas empresas en ese país. En Argentina comenzó a realizarse en el año 2006 y, desde entonces, Vistage consulta trimestralmente a los altos ejecutivos y líderes empresarios para conocer sus proyecciones y el nivel de confianza en los negocios.