Sostenibilidad en el retail: cómo gestionar los excedentes para reducir pérdidas y desperdicios

La tecnología permite optimizar el stock, recuperar el valor de productos excedentes y reducir el impacto ambiental de las empresas.

El retail avanza hacia un modelo en el que las decisiones operativas impactan en el ambiente y requieren una visión estratégica.

En un escenario de crecientes problemáticas ambientales, la sostenibilidad se convirtió en un eje estratégico para las empresas. Consumidores e inversores exigen acciones concretas para reducir el impacto ambiental, impulsando la adopción de prácticas como la gestión sostenible del excedente, que permite disminuir las pérdidas económicas, reducir el desperdicio y promover un modelo de negocio más responsable.

Del desperdicio a la recuperación En este contexto, el retail enfrenta el desafío de equilibrar la eficiencia operativa con la responsabilidad ambiental. Los excedentes de inventario, originados por factores como sobreabastecimiento, devoluciones o errores en la planificación de la demanda, evidencian la necesidad de implementar soluciones que optimicen la administración del stock y reduzcan el desperdicio.

De acuerdo con el informe "Mermas de alimentos y bebidas en supermercados y autoservicios de Argentina: de los datos a la acción" (GS1, Ministerio de Economía, 2025), la merma operativa promedio del sector retail - pérdida de productos o de valor del inventario que ocurre durante las operaciones normales de una empresa - representa el 2,48% de las ventas, lo que se traduce en 80.224 toneladas de alimentos y bebidas desperdiciados y pérdidas económicas estimadas en 287.744 millones de pesos. Una administración inadecuada ocasiona importantes pérdidas económicas y consecuencias ambientales.

En un escenario de crecientes problemáticas ambientales, la sostenibilidad se convirtió en un eje estratégico para las empresas. Archivo. Del desperdicio a la recuperación de valor La gestión sostenible del excedente busca dar una nueva oportunidad a los productos no comercializados, priorizando su reutilización, reventa, donación o reciclaje antes que su eliminación. Así, no solo se recupera el valor económico del inventario, sino que también se reduce el impacto ambiental asociado al desperdicio, contribuyendo a un manejo más eficiente y sostenible.

En este sentido, resulta clave incorporar herramientas digitales que optimicen la planificación de la demanda, el control del stock y la reducción de excedentes. En industrias como la moda, electrónica, alimentos y muebles los excedentes pueden surgir por sobreproducción, cambios de temporada, errores en la previsión de la demanda, devoluciones o discontinuación de productos.