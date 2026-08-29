Sostenibilidad en el retail: cómo gestionar los excedentes para reducir pérdidas y desperdicios
La tecnología permite optimizar el stock, recuperar el valor de productos excedentes y reducir el impacto ambiental de las empresas.
En un escenario de crecientes problemáticas ambientales, la sostenibilidad se convirtió en un eje estratégico para las empresas. Consumidores e inversores exigen acciones concretas para reducir el impacto ambiental, impulsando la adopción de prácticas como la gestión sostenible del excedente, que permite disminuir las pérdidas económicas, reducir el desperdicio y promover un modelo de negocio más responsable.
Del desperdicio a la recuperación
En este contexto, el retail enfrenta el desafío de equilibrar la eficiencia operativa con la responsabilidad ambiental. Los excedentes de inventario, originados por factores como sobreabastecimiento, devoluciones o errores en la planificación de la demanda, evidencian la necesidad de implementar soluciones que optimicen la administración del stock y reduzcan el desperdicio.
De acuerdo con el informe "Mermas de alimentos y bebidas en supermercados y autoservicios de Argentina: de los datos a la acción" (GS1, Ministerio de Economía, 2025), la merma operativa promedio del sector retail - pérdida de productos o de valor del inventario que ocurre durante las operaciones normales de una empresa - representa el 2,48% de las ventas, lo que se traduce en 80.224 toneladas de alimentos y bebidas desperdiciados y pérdidas económicas estimadas en 287.744 millones de pesos. Una administración inadecuada ocasiona importantes pérdidas económicas y consecuencias ambientales.
Del desperdicio a la recuperación de valor
La gestión sostenible del excedente busca dar una nueva oportunidad a los productos no comercializados, priorizando su reutilización, reventa, donación o reciclaje antes que su eliminación. Así, no solo se recupera el valor económico del inventario, sino que también se reduce el impacto ambiental asociado al desperdicio, contribuyendo a un manejo más eficiente y sostenible.
En este sentido, resulta clave incorporar herramientas digitales que optimicen la planificación de la demanda, el control del stock y la reducción de excedentes. En industrias como la moda, electrónica, alimentos y muebles los excedentes pueden surgir por sobreproducción, cambios de temporada, errores en la previsión de la demanda, devoluciones o discontinuación de productos.
En lugar de destruirlos las empresas pueden implementar una jerarquía de aprovechamiento, donde la eliminación es la última opción.
Gestión del excedente basada en datos
Frente a estas exigencias, las soluciones tecnológicas ayudan a los retailers a optimizar la administración del inventario mediante promociones basadas en la rotación del stock y campañas personalizadas que favorecen la salida de productos y reducen el desperdicio.
Asimismo, integran los canales físicos y digitales para administrar los productos disponibles y las operaciones logísticas, impulsando procesos más eficientes con un menor impacto ambiental.
Entre las principales alternativas se encuentran:
- Canales outlet propios: venta de productos excedentes a precios reducidos en tiendas físicas o digitales de la propia marca.
- Marketplaces especializados: sitios web orientados a liquidaciones, excedentes de stock o ventas B2B. Facilitan la colocación rápida de grandes volúmenes y permiten acceder a nuevos compradores.
- Plataformas de reventa: comercialización de productos nuevos, reacondicionados o con pequeños defectos estéticos.
- Donaciones: entrega de productos a organizaciones sociales, bancos de alimentos y escuelas. Genera un impacto social positivo y reduce residuos.
- Reciclaje y recuperación de materiales: cuando el producto ya no puede venderse ni reutilizarse, se recuperan sus materiales para fabricar nuevos productos.
Tecnología para gestionar excedentes
En conclusión, el retail avanza hacia un modelo donde las decisiones operativas impactan en el ambiente y requieren una visión estratégica. Frente a este panorama, la tecnología se vuelve clave para gestionar datos, responder a las exigencias del mercado y promover prácticas responsables, impulsando la sostenibilidad y el compromiso ético.
* Martín Malievac, director de Investigación y Desarrollo de TOTVS Napse.