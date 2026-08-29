La Rioja acuerda con un supermercado cordobés para que acepte los Chachos

El Gobierno de La Rioja incorporó a la cadena de supermercados de Córdoba, Grupo Dinosaurio, a la red comercial que recibe la cuasi moneda local Chachos . Una noticia que desde el gobierno provincial funciona para poner de relieve la fortaleza de este instrumento de emergencia que ultiliza el gobernador Ricardo Quintela para solventar las cuentas públicas.

El Grupo Dinosaurio posee distintas marcas de supermercados, comercio mayorisa, indumentaria y artículos para el hogar tanto en la provincia de Córdoba como en Mendoza.

Según el ministro de Trabajo, Producción y Minería, Federico Bazán , la moneda local ya circula de manera fluida por toda la provincia y superó las expectativas que tenía la administración local, al punto que muchos comercios ofrecen descuentos a quienes compren con los Chachos.

Según el funcionario, la crisis económica funciona como un dinamizador del instrumento. "La realidad es la falta de ventas hoy impulsa a la gente a adoptar la moneda", señala.

Hoy ya es aceptada por el 80% de los comercios y el registro del Ministerio de Hacienda provincial contabiliza a 1.422 comercios adheridos y cuenta además con la adhesión de empresas vinculadas al consumo cotidiano, como Coca-Cola, La Serenísima y Arcor, además de estaciones de servicio de Refinor e YPF.

Qué son los Chachos

Se trata del Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE), que popularmente fue rebautizado como "Chacho". Es un instrumento financiero que nació como respuesta de emergencia ante el drástico recorte de fondos discrecionales por parte del Gobierno Nacional.

El objetivo fundamental es aumentar el poder adquisitivo del salario en el sector público e inyectar liquidez a la alicaída economía provincial afectada por el cierre de numerosas fábricas. El último mes, el Gobierno repartió el equivalente a $50.000 de la cuasimoneda a unos 80.000 empleados estatales, lo que equivale a cerca del 20% de los $22.500 millones disponibles.

La disputa politica en juego

El regreso de los “Chachos” abrió un nuevo frente de conflicto entre el gobernador Ricardo Quintela, y la Casa Rosada. La administración riojana sostiene que la emisión de la cuasimoneda responde a las dificultades financieras de la provincia por la falta de envíos de fondos de parte del Estado Nacional.

Desde la provincia de La Rioja reclaman fondos para obras públicas y la activación de algún ATN. Sobre el primer punto, ya se presentaron como querellantes penales contra el presidente Javier Milei por el desvío de más de $1 billón provenientes del Impuesto a los Combustibles. Respecto de los ATN, la provincia no recibió fondos desde diciembre de 2023, a pesar de la distribución de $151.000 millones sólo este año entre otras provincias.

La respuesta de Javier Milei a la decisión de la provincia fue dura. El presidente calificó la medida como “Plan Platita 2.0” y la consideró que se trata de la "receta para la esclavitud y el impulso de la pobreza, usando la asistencia como medio."