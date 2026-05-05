SAP acelera su crecimiento en Argentina, con soluciones de inteligencia artificial como punta de lanza

La inteligencia artificial avanza a pasos acelerados y las empresas ya no pueden darse el lujo de evitarla. En este contexto, la tecnológica alemana SAP reportó un sólido desempeño en América Latina durante el primer trimestre de 2026, impulsado principalmente por la creciente adopción de soluciones basadas en esta tecnología.

El avance estuvo motorizado por empresas de sectores clave —como agroindustria, manufactura, retail y servicios financieros— que están incorporando herramientas inteligentes para transformar sus operaciones, mejorar su eficiencia y escalar sus negocios en entornos cada vez más competitivos.

“Las organizaciones están reimaginando sus modelos operativos con SAP Cloud ERP e Inteligencia Artificial como pilares de su transformación”, afirmó Adriana Aroulho, presidenta de SAP Latinoamérica y el Caribe.

La IA, en el corazón de la transformación empresarial

SAP ya cuenta con más de 400 casos de uso de IA —tanto generativa como predictiva— integrados directamente en sus soluciones en la nube, además de 34 agentes inteligentes Joule capaces de automatizar procesos complejos. Estos sistemas permiten desde optimizar cadenas de suministro hasta mejorar la toma de decisiones en tiempo real, integrando datos y procesos en un mismo ecosistema digital.

Para Claudia Boeri, presidenta de la región Multi Country de SAP, la clave está en la combinación entre software y datos: “La IA es lo más transformador que le ha ocurrido al software empresarial, pero necesita datos confiables y procesos integrados para generar valor real”.

El impacto de estas soluciones se refleja en múltiples casos de empresas latinoamericanas que avanzaron en su digitalización:

En Brasil, Oakberry adoptó Cloud ERP con IA para gestionar su expansión global, logrando visibilidad financiera en tiempo real y control total de su cadena de suministro. En México, PM Steele incorporó automatización inteligente para optimizar procesos productivos, mientras que Grupo Chedraui modernizó su gestión de recursos humanos y finanzas mediante herramientas basadas en datos. En Colombia, Grupo Nutresa integró soluciones de analítica avanzada e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa y coordinar sus distintas unidades de negocio.

Estas implementaciones muestran cómo la IA no solo mejora la productividad, sino que también permite a las empresas adaptarse con rapidez a los cambios del mercado.

Marketing inteligente

Con esta idea en mente, SAP formalizó una alianza con Google Cloud orientada a llevar la inteligencia artificial a un nuevo nivel en el ámbito del marketing. La integración entre herramientas como SAP Customer Experience, Joule y Gemini Enterprise permitirá desplegar agentes de IA capaces de ejecutar campañas de principio a fin. Estos sistemas podrán, por ejemplo, recibir objetivos estratégicos —como aumentar la fidelización de clientes— y encargarse automáticamente de diseñar, personalizar y optimizar las acciones.

Según Balaji Balasubramanian, responsable de productos de SAP Customer Experience, se trata de un cambio de paradigma: los equipos de marketing podrán dejar atrás tareas manuales y enfocarse en la estrategia, mientras los agentes inteligentes ejecutan y ajustan las campañas en tiempo real.

Desde Google Cloud, Kevin Ichhpurani destacó que la interoperabilidad entre plataformas permitirá pasar de una automatización básica a una “orquestación de múltiples agentes”, capaces de adaptarse dinámicamente al comportamiento del mercado.

El avance de estas soluciones responde a una necesidad concreta: más de la mitad de los profesionales de marketing afirma que los datos fragmentados dificultan la toma de decisiones. La integración entre SAP y Google Cloud busca resolver este problema mediante el acceso unificado y seguro a la información.

Esto permite que los sistemas de IA transformen datos en acciones concretas sin intervención manual, reduciendo costos operativos y acelerando los tiempos de ejecución.