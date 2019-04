La jornada había arrancado con una buena noticia: por el buen comportamiento productivo de la formación de recursos no convencionales en Vaca Muerta, el Gobierno anunciaba que después de una década, Argentina volvería a exportar petróleo liviano en el segundo semestre de este año. Esto se da luego del cambio de políticas iniciadas por el ex ministro Juan José Aranguren, tras heredar de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner un déficit energético, ya que durante la gestión del exministro de Planificación, Julio De Vido, el país perdió el autoabastecimiento de gas y debió importar cada vez más crudo. Sin embargo, lo que marcó el viernes santo fue la contracara de todo esto: el riesgo de perder un juicio que podría costarle al país unos 3.000 millones de dólares. Esto ocurre luego de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejara firme un fallo de primera instancia sobre un juicio millonario contra YPF y el Estado argentino tras la expropiación de la petrolera en 2012, decisión que será apelada por el gobierno nacional,

Se trata de una decisión de la Cámara de Apelaciones en una demanda que lideran fondos buitre contra el país e YPF por la estatización de la empresa por una suma de US$ 3.000 millones de dólares. La decisión significa que la sentencia inicial queda firme. Argentina ya apeló el fallo y pide que no se tomen medidas adicionales hasta que no se conozca la decisión de la Corte Suprema, que en enero pidió la opinión de la Casa Blanca antes de emitir un fallo definitivo

El documento con el fallo.

Según esta "orden" que deja firme el fallo de primera instancia contra YPF y el Estado argentino se trata de un juicio que, llegado al caso, podría costarle al Estado unos 3.000 millones de dólares.

Cabe recordar que cuando el gobierno de Kirchner decidió quitarle YPF a Repsol, en ese entonces Argentina estaba importando U$S 9.000 millones por año de petróleo.