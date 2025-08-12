Ricardo Larrosa (Comafi): "Nos interesa estar cerca del cliente y ser ágiles, ése es nuestro diferencial"

Durante el reciente Congreso de la Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) en el predio de La Rural en Palermo, MDZ dialogó con Ricardo Larrosa, gerente de Agronegocios de Banco Comafi , quien destacó los ejes de la oferta financiera destinada a un sector con paricularidades pero con gran potencial.

Con foco en la cercanía a los clientes y la agilidad, Banco Comafi está presente en el sector agroindustrial, tanto en la cadena de valor agrícola como en la ganadería y lidera por lejos el segmento de créditos vía leasing en el país, incorporando créditos para maquinaria agrícola, además de prendarios.

En esta entrevista Larrosa cuenta hacia dónde va el negocio del banco y por qué está creciendo mucho la demanda de financiamiento por parte de los productores y de las empresas agropecuarias.

- ¿En qué consiste la unidad de negocios, qué áreas tiene y qué abarca hoy?- En Banco Comafi hace unos años conformamos una unidad de negocios, que se llama Comafi Agro. Hay un grupo de oficiales que trabajan directamente con los clientes, son especialistas en agro, para vender los productos y servicios que el banco tiene para el segmento. Además, contamos con productos digitales, somos parte de la plataforma Nera. En esa plataforma confluyen productores, proveedores y el banco, haciendo financiamientos en pesos y dólares. Es una plataforma que está en el sistema y hay otros dos bancos que también son parte de la plataforma, pero es absolutamente digital, es lo que se viene. Las tarjetas agropecuarias de alguna manera están siendo reemplazadas por la plataforma. Los bancos nos sentimos cómodos con el uso de ese producto y en realidad ahí lo que nos permite es tener muchas más opciones de financiamiento, porque convenimos con los proveedores qué productos y qué opciones de financiamiento podemos ofrecer a los clientes.

- ¿Qué es lo que más demandan hoy los productores?-

Yo diría que es un buen momento para el agro. Si bien la ganadería está traccionando muy bien porque hay muy buenos precios de la hacienda, no nos olvidemos que éste es un país agrícola-ganadero, con lo cual el agro y la agricultura, siempre tracciona.

Y diría que también es un buen momento para la compra de maquinaria. De hecho, el banco tiene líneas de productos prendarios y tiene una unidad de negocio que en realidad es una empresa aparte, que es The Capita Corporation, que es la empresa de leasing que financia también la compra de maquinaria. Ahí se financia el 100% del producto.

- Justamente, Banco ComafI es uno de los bancos líderes, si no es el primero en el sistema argentino, en otorgamiento de leasing. Hablemos un poco de condiciones o de tasas. ¿Qué es lo que está ofreciendo el banco en materia de leasing y también para los productores agrícolas?

- En general las tasas se van viendo en cada una de las operaciones. Sí hay tasas en pesos y hay tasas en dólares y los plazos son los plazos que el agro necesita para la maquinaria. Tenemos plazos de 48 meses, 60 meses y con pagos semestrales.

- Hoy la oferta de créditos para el agro está bastante difundida, hay muchas entidades financieras que tienen líneas de este tipo. ¿Por qué elegir Comafi, cuál es el diferencial del banco o qué aporta al sistema?

- Como contaba recién, si bien tenemos una plataforma digital, todavía nos interesa estar cerca del cliente. Creo que ése es nuestro diferencial y al ser un banco que de alguna manera entendemos más al productor, somos muy ágiles. Diría que son las dos características que tenemos desde el agro: cerca del cliente y agilidad.

- ¿Ha cambiado algo a nivel de demanda de crédito respecto de la situación previa a la baja de retenciones? ¿Genera una expectativa positiva para la cosecha gruesa?

- En el agro hay dos elementos que traccionan su rentabilidad. Uno es el clima, que nos da la cantidad de kilos y la otra es el precio. Y las retenciones son parte de la definición del precio. El hecho de que haya claridad en que la baja de retenciones es permanente, da una transparencia y una claridad hacia adelante muy importante. Por lo tanto, el productor está confiado, está con la expectativa y se está sembrando.

- Bueno, los precios internacionales están bajos, digamos, no hay. ¿Qué expectativa hay en el sector respecto de este combo, con baja de retenciones, pero el precio que no ayuda?

- Lo que lo lleva el productor, no hay duda, es a ser más eficiente, porque como bien lo decís vos, estas dos cosas van a ser así. O sea, con la definición de los precios internacionales, no se sabe bien qué va a pasar y las condiciones internas van a ser parecidas, con lo cual el productor tiene que ser eficiente en su campo para poder ver, quizás a través de un mapeo de cuáles son las diferentes calidades de suelo que tiene para usar diferentes inversiones en ese suelo, para que de alguna manera tener un promedio de gastos que sea acorde con el ingreso que vaya a tener, para tener rentabilidad.

- Ésta es la segunda vez que participan de Aapresid. ¿Qué expectativas tienen del Congreso?

- En efecto, es la segunda vez que el banco participa en este evento. El Congreso es un momento muy importante porque hay realmente una unión de la tecnología, los productores, los tipos de producto que se pueden ofrecer al sistema. Hemos tenido muchas visitas de clientes, hemos también aprovechado para conversar con nuestros competidores y, obviamente, con las empresas insumeras tratar de ver si podemos hacer algún tipo de acuerdo para poder tener una mejor oferta para nuestros clientes. Es una buena oportunidad para eso.

- ¿Más allá de las tasas, el crédito es accesible para sembrar o para financiar exportaciones? ¿A dónde están apuntando?

- Hoy el productor está prefiriendo endeudarse en dólares, que de alguna manera tiene un producto que está dolarizado, con lo cual en los valores en dólares son valores que puede perfectamente endeudarse con esos niveles y tener rentabilidad. El mundo de pesos está más incierto, en ese sentido. Con lo cual te diría que el 90% de los créditos son en dólares. Eso es lo que nosotros vemos.

- ¿Hacia dónde va el negocio? ¿Cuáles son los principales desafíos de lo que queda de este año, el arranque del 2026?

- Los productos estratégicos del banco para este año son tres: todo lo que tiene que ver con el leasing, como hablábamos, es un producto que nos interesa seguir difundiendo, entendemos que ahí hay una oportunidad de crecimiento del lado del banco. Todavía falta mayor capacitación por parte del productor o del cliente, de los beneficios que tiene.

En ese sentido, también trabajamos con las empresas de maquinaria agrícola para que también ayuden en la difusión de ese producto. Después, los productos de comercio exterior, porque obviamente este país necesita dólares y debemos fomentar de alguna manera la utilización de los productos de comercio exterior con distintos tipos de línea. Y finalmente, el banco a través de la Comafi Bursátil, trabaja en todo lo que tiene que ver con el mercado de capitales, donde ahí también el productor entendió que tiene una forma de financiamiento, por un lado, o de inversión por otro lado. Esos serían los tres ejes estratégicos que tiene Comafi para este año.

- En el mercado de capitales ¿que sería, emisión de obligaciones negociables o un instrumento similar?

- Sí, correcto. Ahí hay Obligaciones Negociables para las pymes, es un instrumento que tiene un desarrollo, desde el punto de vista de autorizaciones para poder emitir, que es bastante más sencillo. Los productores lo han utilizadom también la emisión de pagarés, que se descuentan en Argentina Valores, y también en algunos productos de cobertura como es NDF (contrato de futuro que sirve para cubrirse ante el riesgo de variación de monedas que no tienen liquidez en el mercado, que son productos más de cobertura de la dolarización.

- Y después está toda la parte de inversiones que podrían hacer las empresas agropecuarias, a través de fondos comunes u otros instrumentos.

- Exactamente.

- Por último, ¿cuáles son los planes del banco en cuanto a llegar a más lugares en el país? ¿Están pensando en abrir sucursales para llegar a lugares donde el agro es fuerte y por ahí hoy no están llegando?

- En realidad, en cuanto a sucursales, hoy en día todos los bancos estamos viendo si tiene o no sentido a donde tener una sucursal. Por eso se está creciendo mucho en los productos digitales. Hoy se va poco a la sucursal. Lo que sí estamos tratando de tener es mayor cobertura desde el punto de vista de dónde estar o no estar. Y eso lo hacemos a través de las alianzas. Muchas veces no es necesario estar con una sucursal, pero sí tener un socio estratégico, con el cual el banco puede establecer una alianza y cuando ese socio estratégico venda su producto, estar nuestra fuente de financiamiento ahí.

- O sea, estamos yendo hacia la banca digital, aunque el banco tiene sus sucursales, pero la banca digital se está metiendo cada vez más de lleno.

- Exacto, hacia eso vamos.

- Podés cerrar con algún mensaje o por qué utilizar los servicios financieros de Comafi.

- Sí, desde ya, primero muchas gracias. Siempre es bueno tener un momento para poder difundir lo que hacemos en el banco. Este. Los esperamos, somos un banco que nos caracterizamos por ser ágiles y tratar de dar buenos servicios a nuestros clientes.