Reservas: que es lo último que se sabe del "swap" con EE.UU.

El rescate del gobierno de Donald Trump para con su par argentino Javier Milei , que posibilitó no solo esquivar el desbarranco oficial sino también alzarse con un notorio triunfo electoral, sigue bajo un manto de neblina porque, como ya parece costumbre, se desconocen los términos y condiciones generales, y la letra chica.

Por eso cada vez que aparece alguna publicación oficial que pueda estar vinculada, por ejemplo, con el mentado “swap” de monedas con el Banco Central (BCRA) genera atención.

Este fue el caso de la reciente difusión de la Planilla de Reservas y Liquidez en Moneda Extranjera del BCRA correspondiente a octubre, y según los analistas, los datos parecen confirmar que a fin del mes pasado se activó el “swap” con el Tesoro de EE.UU. por unos u$s2.500 millones. El dato surge, precisamente, del aumento que registra la línea en la que se cuentan los swaps de monedas en la planilla oficial. Vale señalar que dicha línea hasta ahora se explicaba enteramente por el swap de Argentina con China .

Ahora, de acuerdo con lo que informa el BCRA, los u$s2.500 millones tienen vencimiento en un mes, lo que no significa que no pueda haber “rollover” continuamente, ya que se supone, dado que no hay información pública sobre los lineamientos generales del swap, y ahora lo único informado oficialmente es que el vencimiento es en un mes. Sin embargo, esta confirmación tiene, principalmente, tres implicancias para los analistas.

Por lo tanto, redibujando el stock de reservas netas actual, dada la nueva información sobre la activación del “ swap ” con EE.UU., se observa que prácticamente la totalidad de las reservas brutas tienen como contrapartida ahora un pasivo en dólares del BCRA, sea el swap con China , el swap con EE.UU. , los encajes o Pases en moneda extranjera con vencimiento en hasta 1 año.

Ahora bien, con relación a estos Pases, que hasta ahora se explicaban en su totalidad por el Repo que hace el BCRA con SEDESA, el aumento del stock en u$s1.000 millones en octubre, podría vincularse, por ejemplo, con algún Repo que firmara el BCRA con bancos internacionales (o los dos) no amortizan íntegramente al vencimiento (en abril 2027).

Mientras que con respecto a la medición que hace el FMI de las reservas netas para evaluar el cumplimiento de las metas, no debe soslayarse que el organismo toma como pasivo del BCRA los DEGs girados en el marco del EFF y además hace varios ajustes de valuación, para que los movimientos en el oro, en el yuan o en los DEG no influyan en el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de reservas.

Dicho todo esto y considerando estos factores, Argentina está hoy a u$s13.000 millones de su meta de diciembre de este año, que ya había sido flexibilizada en la primera revisión del EFF por parte del FMI, de modo que, pase lo que pase de aquí a fin de 2025, los analistas anticipan que el país se encamina a negociar un nuevo “waiver” y nuevas metas con el organismo.