Reservas: el turismo vuelve a explicar el déficit de servicios

Dado el tenor de los números vinculados con el turismo y los consumos en el exterior, el BCRA aclaró que la cuenta de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta no debe asociarse únicamente a los gastos por viajes ya que, en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales, se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales de bienes y servicios a proveedores del exterior. Y de forma recíproca, en los ingresos también se incluyen las compras no presenciales que hacen con el uso de tarjetas, a proveedores argentinos, quienes califican como "no residentes". Por eso, el ente monetario, percatados de que la información estadística no era del todo clara, decidió a partir de julio diferenciar adecuadamente entre los consumos por viajes desde y hacia al exterior y las compras no presenciales de bienes y servicios a proveedores del exterior/desde el exterior a proveedores locales. Ocurre que ya varios economistas venían alertando que el gasto en turismo internacional y los pagos con tarjeta al exterior, podían encubrir lisa y llanamente importaciones de bienes.