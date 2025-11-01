Reforma laboral y generación de empleo: una agenda impostergable

Una de las principales dificultades al momento de la incorporación formal de personal, sobre todo en las pymes , está vinculada a los costos laborales y la presión impositiva . Aun en un contexto de inflación más moderada, la presión sobre los costos laborales sigue siendo elevada y preocupa a las áreas de recursos humanos , según relevamos en compañías referentes del mercado.

La incertidumbre económica y financiera propia de nuestro país, junto con la inflación, la falta de previsibilidad en los costos y los ajustes paritarios constantes, dificultan la planificación de estructuras y presupuestos salariales. Este escenario no solo complica la gestión interna, sino que también atenta contra la generación de empleo genuino y sostenido.

Por otro lado, un marco legal que ha quedado desactualizado genera rigidez e incertidumbre en los procesos de contratación. Los costos asociados a despidos y juicios laborales representan una barrera significativa, especialmente para las pymes , y la falta de previsibilidad jurídica desalienta nuevas incorporaciones.

De allí surge la necesidad de una reforma laboral orientada a agilizar las contrataciones, brindar mayor seguridad jurídica y favorecer un entorno laboral más competitivo, que impulse la inversión local y extranjera, la creación de empleo genuino y el incentivo a la formalización, especialmente en pequeñas y medianas empresas .

Es igualmente necesario implementar alivios fiscales y medidas de estímulo para las pymes y la industria nacional, ya que ninguna reforma será exitosa por sí sola si no está acompañada de previsibilidad macroeconómica, reglas claras y un marco de estabilidad que permita a las empresas planificar a largo plazo.

Mucho camino queda por recorrer aun en este punto, ya que el mercado laboral ha experimentado un cambio muy profundo en los últimos años, impulsado por la transformación digital, la automatización y los cambios socioculturales. Sin embargo, el marco laboral vigente ha quedado desactualizado, mostrando una alta rigidez en las formas de contratación, cuando los modelos de negocio actuales tienden a estructuras más flexibles, colaborativas e incluso por proyectos.

A su vez, el crecimiento del trabajo freelance no cuenta aún con un marco regulatorio claro, lo que genera incertidumbre tanto para trabajadores como para empleadores. Por otro lado, existen brechas entre el sistema educativo y de capacitación y las necesidades reales del mercado laboral, que generan desfasajes entre la formación disponible y las competencias que el mercado realmente demanda. Según datos de nuestro último Estudio de Mercado General, 8 de cada 10 empresas manifiestan dificultades para cubrir sus puestos de trabajo.

Desde Recursos Humanos, el desafío será acompañar y, al mismo tiempo, actuar como agentes de cambio en esta transformación, abordando la gestión desde una triple mirada: las necesidades organizacionales, las expectativas de las personas y la adaptación estratégica del negocio a la nueva normativa laboral.

Asimismo, los profesionales de Recursos Humanos tendrán un rol clave a la hora de implementar políticas de revisión salarial ágiles, ajustes por performance o mercado y beneficios inteligentes, evaluando el retorno de cada componente del paquete total. Del mismo modo, deberán liderar programas de upskilling y reskilling que faciliten la adaptación de los colaboradores a los nuevos modelos de trabajo y promuevan el desarrollo de habilidades blandas, hoy esenciales para la empleabilidad y la competitividad organizacional.

A la vez, las áreas de recursos humanos tendrán un papel decisivo en impulsar y liderar procesos de cambio cultural, estrategias y desarrollo organizacional acordes a un nuevo paradigma que rompe con los modelos tradicionales y obsoletos, respondiendo a las demandas de un mercado más dinámico, digital y centrado en las personas, donde tanto el cliente como los colaboradores exigen experiencias más ágiles, flexibles y significativas.

En definitiva, los profesionales de Recursos Humanos tendrán la oportunidad de convertir la transformación laboral en una ventaja estratégica, impulsando culturas más flexibles, innovadoras y orientadas al desarrollo sostenible del talento. La agenda laboral que viene exigirá equilibrio entre modernización, previsibilidad y cuidado del empleo formal. Y en esa tarea, el rol del área de recursos humanos será clave para que el cambio sea sostenible y genere las oportunidades que el mercado argentino necesita.

* Natalia Terlizzi, CEO de Hucap.