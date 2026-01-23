Quién es el único argentino entre los 500 más ricos del mundo

De acuerdo al Bloomberg Billionaires Índex, en ese selecto y exclusivo listado solo se encuentra un argentino.

De acuerdo al Bloomberg Billionaires Índex, entre los 500 más ricos del mundo se encuentra un solo argentino. Se trata de Marcos Galperín, fundador, ex CEO y actual presidente de Mercado Libre. El ranking global lo lidera el magnate estadounidense Elon Musk.

Galperín se ubica en el puesto 357° con un patrimonio de US$9,95 mil millones, al cierre del 22 de enero. Cabe señalar que el Bloomberg Billionaires Index (Índice de Multimillonarios de Bloomberg) es un listado de los 500 multimillonarios más ricos del mundo y se actualiza diariamente al cierre de la jornada financiera en Wall Street.

No es la primera vez que el empresario argentino se encuentra en la lista: en 2020 también estuvo en el ranking. La evolución del patrimonio de Marcos Galperín fluctuó en los últimos años: al 7 de septiembre de 2021, su fortuna rondaba los US$8,24 mil millones; y en marzo de 2022, descendió hasta US$4,85 mil millones. En abril de 2022 se posicionó 499° en el listado con US$5,45 mil millones.

De esta manera, al ser el único del país en ese grupo, Marcos Galperín se coloca como el argentino más rico.

En el selecto y exclusivo listado también aparece Paolo Rocca. Aunque el dueño de Techint (la mayor multinacional argentina) figura con su nacionalidad natal, es decir, italiano. A pesar que el empresario ítalo-argentino cuenta con la doble ciudadanía.