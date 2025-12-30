PyMES podrán descontar impuestos bancarios de cargas sociales durante 2026

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó, a través del Decreto 923/2025 publicado en el Boletín Oficial, la prórroga del régimen que permite a las microempresas computar parte del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias —conocido como impuesto al cheque— como pago a cuenta de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La medida tendrá vigencia para las remuneraciones que se devenguen entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2026.

El decreto modifica el artículo 2° del Decreto 394/2023, que originalmente había establecido este beneficio para las remuneraciones devengadas hasta el 31 de diciembre de 2024. Posteriormente, el Decreto 1137/2024 extendió la vigencia del esquema hasta el 31 de diciembre de 2025. Con la nueva norma, el régimen se mantiene vigente por otro año más.

Según lo dispuesto, las microempresas podrán aplicar hasta el 30% del impuesto al cheque efectivamente ingresado como pago a cuenta de hasta un 15% de las contribuciones patronales previstas en el artículo 19 de la Ley 27.541, con destino al SIPA. Esta posibilidad se suma a lo establecido por el artículo 6° de la Ley 27.264, que autoriza el cómputo del 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta del impuesto a las ganancias para las microempresas definidas en la Ley 25.300.

La decisión se fundamenta en la persistencia de las condiciones que motivaron las disposiciones iniciales de 2023 y 2024, y en la necesidad de continuar brindando alivio fiscal a un sector considerado clave para la actividad económica. El texto del decreto recuerda que el artículo 4° de la Ley 25.413 faculta al Poder Ejecutivo a establecer este tipo de beneficios con relación al impuesto al cheque y su vinculación con las contribuciones sobre la nómina salarial.

La aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes involucrados está a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo autárquico que actúa bajo la órbita del Ministerio de Economía.