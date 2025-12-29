Argentina en las grandes ligas del petróleo: ya está entre los países de mayor crecimiento en la región

En el mundo hay una sólida tendencia, que está marcando el ritmo de la actividad en la estratégica industria del petróleo , y es que el mayor dinamismo en el sector viene marcado por países que están fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) . Y Argentina está jugando un rol relevante allí de la mano de Vaca Muerta .

El país integra un selecto grupo de países con fuerte crecimiento en la producción, junto con Brasil y Guyana en la región. Esto se explica fundamentalmente por el despegue de Vaca Muerta, la formación no convencional en la Cuenca Neuquina, que hoy explica el 60% de la producción de petróleo y el 50% de la de gas natural en el país.

El punto clave es que en un escenario de mayor protagonismo de los productores por fuera de la OPEP, el shale de la Cuenca Neuquina es junto a Brasil y Guyana uno de los principales aportantes al incremento de la oferta prevista para el año que viene.

El último informe de Perspectivas Energéticas de Corto Plazo, elaborado por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), en 2026 la producción mundial de petróleo marcará un incremento en torno a los 800.000 barriles diarios (bdp), indicó el portal especializado Más Energía (+e).

El punto central es que gran parte de ese aumento tendrá lugar por fuera de la principal entidad de exportadores de crudo (OPEP+). Según el informe desde 2023, el crecimiento de la producción petrolera quedó mayormente en manos de países por fuera del acuerdo OPEP+.

Los recortes coordinados del bloque lograron moderar, en gran medida, ese impulso en 2024, pese a lo cual la producción global registró una recuperación en 2025, anotando un aumento estimado de 2,2 millones de barriles diarios.

De ese volumen adicional, cerca de 1,7 millones de barriles diarios correspondieron a productores no pertenecientes a la OPEP, una realidad en la que Brasil, Guyana y Argentina explicaron cerca del 28% del crecimiento a nivel mundial.

El factor Vaca Muerta

En Argentina, claramente, el crecimiento de la producción de petróleo está basada en el desarrollo del shale oil de Vaca Muerta, que es sindicada en el informe como "una de las pocas formaciones no convencionales fuera de Estados Unidos que opera a escala industrial".

Según las proyecciones la producción nacional pasará de unos 740.000 barriles diarios en 2025 a unos 810.000 barriles por día en 2026. Y de acuerdo al portal especializado World Oil, la Cuenca Neuquina explica más del 60% de la producción total de crudo del país.

Brasil, offshore en aguas profundas

En el caso de Brasil el fuerte impulso en su producción petrolera viene dado a partir de la incorporación de nuevos desarrollos en aguas profundas. En 2025 el país superó por primera vez los 4 millones de barriles diarios, empujado por la entrada en operación de nuevas unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

Entre los puntos salientes de esta industria se destaca el inicio del campo Bacalhau, operado por la noruega Equinor, junto con ampliaciones de capacidad en otros proyectos offshore. Las proyecciones de la EIA indican que la producción brasileña promediará cerca de los 4,0 millones de barriles diarios en 2026, sostenida por la puesta en marcha de dos FPSO adicionales en elcampo Búzios, operado por Petrobras, destacó Más Energía.

La explosión de Guyana

En el caso de Guyana sigue estando entre los países con mayor expansión petrolera a nivel global. A partir de 2020, su producción se multiplicó de forma acelerada debido a la entrada en operaciones del Bloque Stabroek, operado por ExxonMobil en asociación con Hess y CNOOC. La producción promedio se ubicó en torno a los 750.000 bpd en 2025.

Para la EIA el proyecto Yellowtail alcanzó su capacidad plena hacia fines de este año. Esto permitió que la producción superara los 900.000 bpd en noviembre. Para el año próximo, está previsto que el inicio del proyecto Uaru sume unos 250.000 bpd adicionales, buscando el objetivo de que Guyana supere el millón de barriles por día en 2027.

El organismo de energía de EE.UU. remarcó que "el crecimiento conjunto de Brasil, Guyana y Argentina seguirá siendo un componente clave en la configuración del mercado petrolero internacional, en un contexto donde la producción fuera de la OPEP mantiene una tendencia de expansión sostenida hasta 2026", destacó Más Energía.