Potenciar las ventas en Cyber Monday: la importancia de planificar con anticipación

La incertidumbre macroeconómica, la entrada de lo importado y la caída del consumo, hacen que cada evento de e-commerce cobre una importancia aún mayor para los vendedores de todo tamaño. De cara al Cyber Monday , del 3, 4 y 5 de noviembre , la preparación es la clave para generar la mayor cantidad de ventas posibles y una más eficiente operación.

En lo que se refiere al ecosistema publicitario, durante estas fechas, todos los años se colapsa de marcas, ofertas, creativos, estrategias y quienes buscan ese "gran hit".

Las plataformas como Meta, Google, TikTok y Pinterest, entre otras, registran un crecimiento sostenido año tras año en la demanda de anunciantes superando las 1.000 marcas y los 80 millones facturados por minuto (según CACE ) y un aumento considerable en la puja de todas las métricas principales en las plataformas (CPA, CPM, CPL, CPC) dependiendo del contexto general y geolocalización, durante los días pico.

Son valores más que interesantes que revelan el potencial de la inversión consciente y con anticipación en pauta publicitaria.

Frente a estas situaciones repetidas y ya previsibles, siempre recomendamos comenzar con la planificación entre 8 y 12 semanas previas al evento mientras que es ideal que los procesos de ejecución se lancen entre 6 y 8 semanas antes. Aquí la importancia de los motivos de manejarse con esta anticipación para los eventos de e-commerce :

Son valores más que interesantes que revelan el potencial de la inversión consciente y con anticipación en pauta publicitaria.

Construir / consolidar posicionamiento de marca.





Disminuir los costos de puja por relevancia adquirida.





Maximizar los resultados de las campañas.





Ser más competitivos con una mejor utilización de recursos.





"Correr” menos a la hora de salir.

Respuesta de las plataformas

Pero esto no se trata solo de una necesidad estratégica, sino que también es un aspecto técnico necesario en el que las diversas plataformas consiguen optimizar la entrega, comprender las audiencias con "mejor" respuesta (volumen, calidad, costo) y adelantarse a la curva de alta demanda.

Pautar antes de "la fecha especial" nos permite construir audiencias de remarketing y sus subsiguientes look-a-like, lo que al final del día resultará en una estrategia de máxima optimización del presupuesto por plataforma en los días de mayor demanda.

Si tomamos casos de la industria en sí, se ven aumento de más del 25% de ROAS (Return on Ad Spend o Retorno de la Inversión Publicitaria), según eCommerce Fastlane en campañas previamente originadas que aquellas activadas sobre fechas específicas.

Cyber Monday: planificar con tiempo

La publicidad digital vive además un avance de alta aceleración por los avances tecnológicos, tales como “la explosión” de las IA, el surgimiento de las campañas inteligentes (PMax, Advantage+) entre otros. También hay cambios en las plataformas: si bien Meta y Google siguen siendo los grandes líderes, plataformas como TikTok han mostrado un crecimiento exponencial y números oficiales muestran que su uso creció por marcas creció +140% y de + 14% de usuarios interanual (We Are Social 2025 e Insiders Latam 2025), siendo esto una prueba de que es una plataforma esencial para captar nuevas audiencias, con nuevos mensajes y continuar construyendo la omnicanalidad.

compras La publicidad digital vive además un avance de alta aceleración por los avances tecnológicos. Archivo MDZ.

Diversos informes esperan que para 2026 la publicidad programática (la compra automatizada de espacios publicitarios digitales) acapare el 90% del gasto en la compra de medios digitales de display en el mundo, así como previamente se proyectaba un gasto cercano a los $200 mil millones en 2025, antes de la irrupción de las IA.

En conclusión, es clave adaptarse y adelantarse a los grandes momentos generando presencia always on y ganando relevancia sobre las plataformas para que, en aquellos momentos de mayor demanda, la curva de impacto nos encuentre en la ola y no obligue a nuestros presupuestos a incrementarse sobremanera para tratar de ser relevantes.

Cuanto mejor sea nuestra posición ganada, menores serán nuestros costos por resultados y mayor impacto tendrán nuestras audiencias de Remarketing y públicos similares.

* Martín Catellani, Paid Media & SEO Analyst de Somos Chili