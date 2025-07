Nueva era del retail: entre la salida de un gigante y la consolidación de un clásico renovado

La compañía de origen francés es uno de los grandes jugadores en la provincia y está presente en todos sus formatos. Aunque MDZ Online intentó contactarse con los directivos, desde la empresa prefirieron no hacer declaraciones de cómo podría impactar aquí la decisión del éxodo.

Una salida que no afecta los planes

Para Santiago Barbera, responsable de Frat, el formato de mercado de cercanía de Grupo Broda, la salida de Carrefour del plano local no tendrá incidencia directa en el segmento, al menos en su caso. “No estamos muy enfocados en nuestros competidores, estamos más enfocados en nuestros vecinos, con lo cual, lo que haga Carrefour en el proceso de salida no es algo que nos está quitando el sueño y no modifica nuestros planes”, aseguró.