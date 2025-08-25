Newsan compra CDimex, la principal productora e importadora de perfumes en el país

La empresa de perfumes y productos de belleza que adquirió Newsan comercializa marcas locales como Cher, Bensimon, Sarkany y Tucci e internacioales como Lattafa, Armaf y Elizabeth Arden.

El Grupo Newsan desembarca en el segmento de perfumes y amplía su presencia en el negocio de productos de belleza. A través de su unidad de negocio de consumo masivo, anunció la adquisición del 50% de la participación societaria en Cdimex, reconocida por sus marcas en el mercado de fragancias, maquillaje, cuidado de la piel y accesorios de belleza.

La operación, que continúa el camino iniciado en 2024 con la adquisición de P&G Argentina, marca un nuevo hito para Newsan y la expansión de su unidad de consumo masivo.

Qué es Cdimex, la empresa que compra Newsan Cdixmex es la empresa líder en el desarrollo, producción, importación y comercialización de perfumes y productos de belleza en Argentina. Pertenece a la familia Cortassa y tiene 15 años de trayectoria en el mercado. Comercializa marcas nacionales tales como Cher, Bensimon, Sarkany, Tucci y Fascino e internacionales como Lattafa, Armaf, Elizabeth Arden, Rasasi, Afnan y Al Wataniah, entre otras.

Newsan-Cdimex Actualmente es líder del segmento, con 6 de las 10 marcas más vendidas -según Circana- y una destacada presencia en farmacias, perfumerías, y canales digitales.

La asociación incluye todas las actividades de producción, importación y distribución de perfumes masivos y semiselectivos, así como las licencias y desarrollos en categorías como maquillajes y accesorios, cuidado de la piel, baño; cuidado corporal y solares. La compañía seguirá operando de forma independiente pero con la dirección conjunta de Newsan.