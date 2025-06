Mujeres mineras al frente: cómo están impulsando el futuro de la industria en la Argentina

Ahumada coincidió en que el desconocimiento genera temor y ha "demonizado" la actividad minera. "Apostamos fuertemente a la educación y la información en todos los niveles: desde las escuelas hasta los formadores de opinión, periodistas y políticos. Estos últimos, en particular, deben estar informados sobre los aspectos técnicos al momento de tomar decisiones legislativas", sostuvo la geóloga.

Gil Barbera insistió en la necesidad de una comunicación clara y limpia para evitar la desinformación que afecta las decisiones. "La minería es una actividad lícita y, para mí, la industria madre de las demás. Es indiscutible", sentenció. Ahumada complementó que la gente no logra ver la omnipresencia de la minería en la vida cotidiana. "Estamos rodeados de minería, desde el cemento de nuestras casas hasta el petróleo. No solo aporta materias primas, sino que genera una gran cadena de valor y un efecto multiplicador en la economía", explicó. La directiva destacó la respetabilidad y licitud de la minería, rechazando el "no porque no" sin sustento.

Marita Ahumada y Ana Gila Barbera Mujeres mineras. Marita Ahumada, geóloga y co-fundadora de WIM Argentina junto a Ana Gil Barbera, flamante directora del comité asesor de WIM Argentina y dueña de ASAP Consultores.

Rompiendo estereotipos

Ana Gil Barbera, co-dueña de ASAP Consultores, empresa liderada por dos mujeres durante 25 años (junto a su hermana María Laura), compartió una experiencia común en el sector. "En eventos internacionales, a veces buscan al hombre que nos respalde. ¡No hay! Nuestra empresa está dirigida por dos mujeres, con vasta experiencia en trabajo de campo, no solo administrativo", enfatizó.

Marita Ahumada subrayó el aporte de la minería en la generación de datos hidrológicos, climatológicos y geofísicos en zonas inaccesibles para otras industrias, información invaluable para el sector gubernamental. Ana Gil Barbera coincidió: "La minería aporta datos para otras industrias, por eso es la madre de las demás. No hay que culpar al ciudadano por la falta de información y educación".

Las empresas mineras están invirtiendo en planes de desarrollo y capacitación para mujeres. "No es de un día para el otro que una mujer maneja un camión fuera de ruta, hay capacitación", explicó Gil Barbera, añadiendo una observación sorprendente: "Si me preguntás entre una mujer y un hombre para manejar un camión fuera de ruta, elijo a la mujer; son más cuidadosas y precavidas con equipos carísimos". También resaltó la incursión femenina en oficios tradicionalmente masculinos, como la soldadura, donde ha visto a "una de las mejores soldadoras en el sur era una mujer".

Ahumada complementó que no solo se necesitan profesionales universitarios, sino también mano de obra especializada en oficios técnicos. "La etapa de construcción es la que más mano de obra demanda, y se necesitan soldadores, electricistas, albañiles, plomeros. La mayoría de la gente capacitada en las ciudades son técnicos o tienen oficios", afirmó.

Desarrollo de proveedores locales y estándares de calidad

Ana Gil Barbera destacó su experiencia en el desarrollo de proveedores locales. "En lugares donde están las minas, a veces no hay profesionales calificados. Capacitamos a la gente para que se incluyan en la industria y se enriquezcan profesional y personalmente", señaló. La directora también resaltó la importancia de la educación impositiva para los proveedores.

Ahumada enfatizó que las mineras tienen estándares altísimos, exigiendo formalidad en todas las transacciones. "Una minera no acepta un simple 'ticket'. Es una industria que no trabaja en negro, con protocolos y estándares internacionales que se cumplen a rajatabla. Mientras más grande la empresa, más aún", afirmó.

Gil Barbera explicó que, si bien el proveedor local es prioritario, también debe ser competitivo. "No puede ser más caro alquilar un remis en un pueblo que traerlo de otra provincia. Tienen que ser competitivos, sin olvidar que las mineras les dan prioridad", señaló. La industria minera, al tener un carácter de largo plazo, requiere paciencia y preparación por parte de los proveedores. No todos los proyectos de exploración se convertirán en minas en producción, y es fundamental que los emprendedores se formalicen y recurran a los recursos de apoyo disponibles.

Para finalizar, Ana Gil Barbera enfatizó que las mineras no bajan sus estándares, sino que capacitan a los proveedores para que los adopten. "Hacer las cosas bien, ser creíbles y ganar confianza, es un 'win-win' para todos", concluyó.