Minería: canadienses buscan más de US$6 millones para perforar en busca de cobre en Malargüe

La compañía canadiense Kobrea Exploration Corp. avanza con el proceso para obtener hasta C$8.500.000 (US$6,1 millones ) , recursos que destinará a sus campañas de exploración y perforación en la Provincia de Mendoza , específicamente en Malargüe Distrito Minero Occidental, MDMO.

El monto total surge de una doble operación. Según indicó la firma, a una colocación privada intermediada de C$5.000.000 , la empresa sumará de manera concurrente una colocación privada no intermediada de hasta C$3.500.000 .

Kobrea tiene en El Perdido al proyecto que lidera los avances de la empresa en la región y que tiene el mayor nivel de avance también en todo el distrito minero de Malargüe. El financiamiento llega justo cuando las condiciones climáticas en la montaña mendocina permiten el inicio de la segunda campaña de exploración de la firma, ya con el objetivo de hacer los primeros sondajes del distrito sureño.

Kobrea mantiene un acuerdo por un total de siete proyectos, abarcando 733 km² en el suroeste mendocino. Estas propiedades provienen de un acuerdo negociado con la compañía mendocina Agaucu .

El avance legal y ambiental de la cartera muestra que más allá de El Perdido, otra de las propiedades ya posee la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada en la zona MDMO I . El resto de los proyectos continúa los procesos administrativos que gestiona el estado mendocino a través de Impulsa Mendoza .

Logística de perforación

La ejecución de la campaña de perforación, a la que llegan tras una primera campaña con estudios geofísicos, requiere de la construcción de un camino de acceso, el cual debería comenzar a trabajarse en el corto plazo, justo con el inicio de la temporada dada por la mejora de las condiciones de tiempo en la montaña.

La empresa desarrollará esta infraestructura esencial para permitir el traslado de la maquinaria pesada, la cual suministra la firma Conosur Drilling, especialista en servicios de perforación en la región. Kobrea controla un conjunto de 7 proyectos en el suroeste mendocino, prospectivos para pórfido de cobre y pórfido de cobre-oro.

Estructura y destino de los fondos

Los fondos de la operación anunciada se dirigirán principalmente a la perforación y exploración en la Provincia de Mendoza, lo que incluye de forma prioritaria el proyecto El Perdido en el Distrito Minero Occidental (MDMO) de Malargüe. Una porción de la recaudación cubrirá también capital de trabajo para fines corporativos generales.

La recaudación opera bajo un compromiso de "mejores esfuerzos" (best efforts). Esta estructura implica que el monto total no se encuentra asegurado, y la cifra final dependerá de la demanda del mercado hasta alcanzar el tope máximo.

La venta se realiza con la asistencia de un grupo de agentes liderado por Kernaghan & Partners Ltd., junto a Beacon Securities Limited y Red Cloud Securities Inc.