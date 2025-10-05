Marta Liotto asumió la presidencia del Colegio inmobiliario

El martes 30 de septiembre el Colegio Inmobiliario , entidad que agrupa a los corredores inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , realizó el acto de asunción de sus autoridades para el período 2025-2027. En su discurso, la corredora Marta Liotto indicó cuáles serán los ejes de su gestión. Entre ellos, destacó una fuerte defensa de la función de los profesionales, y ratificó acciones contra las franquicias inmobiliarias.

"Estas empresas le cobran a la gente para trabajar, engañan a la sociedad con su publicidad exprimen a quienes dependen bajo su marca, y se llevan parte de la ganancia fuera del país. Eso es una injusticia para los profesionales que nos formamos, invertimos y damos trabajo, y no puede seguir pasando”, dijo Marta Liotto.

En el mismo sentido, Liotto hizo referencia a las acciones que el Colegio Inmobiliario viene realizando por la derogación de la Ley N° 5859 de la CABA, norma que prohíbe a los inmobiliarios cobrar honorarios profesionales a los inquilinos.

"A nadie se le ocurriría pedirle a un profesional que trabaje gratis. Y, sin embargo, a eso nos obliga la Ley de la Ciudad . Esa Ley es injusta, porque nos robó los honorarios que nos corresponden por nuestro trabajo para los inquilinos. Y vamos a trabajar para recuperar eso que nos robaron”, enfatizó la flamante titular.

Liotto destacó el reconocimiento que el Colegio logró a pesar de ser una institución “joven”. Y anunció nuevos servicios para los matriculados, como la creación de un sector en la sede central para que los profesionales puedan realizar su trabajo.

Marta Liotto es titular de Liotto Propiedades, inmobiliaria del barrio de Monte Castro fundada por su padre hace 47 años. En el Colegio Inmobiliario se destacan su rol como Representante en la Asamblea, y miembro de la Junta Electoral. Fue electa Vicepresidenta entre 2017 y 2021, y presidenta en el período 2021-2023. Es la primera mujer en la historia de la institución elegida dos veces como presidente.

El Consejo Directivo de la entidad se completa con los corredores Román Paikin (Vicepresidente 1ª), Nélida Abdala (Vicepresidente 2ª), Nicolás Mattera (Secretario), Cintia Bibbo (Prosecretaria), Miguel Chej Muse (Tesorero), Maricel Jorge (Protesorera), Pablo Abbatangelo y Vanesa Armesto (Vocales Titulares).