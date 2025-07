Luis Caputo aclaró los dichos de Alejandro Fantino y apuntó contra los gobernadores: "No importa que lo intenten"

Caputo aceptó en una charla con Luis Majul que habló con Fantino, pero aseguró que fue exactamente lo contrario lo que salió publicado. Señaló que aunque en el Senado se aprueben las leyes de financiamiento universitario, el aumento a jubilados y las leyes de coparticipación las provincias, con la economía "no va a pasar nada". "No importan que intenten, no va a pasar. Hoy tenemos la economía sana. Puede haber volatilidad, pero no es un problema".