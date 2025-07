Luego de la sentencia en contra: ¿cuánto vale YPF?

La sentencia de la jueza Loretta Preska generó un shock enorme porque condena a entregar el 51% de las acciones de YPF , que es la empresa más importante del país. La decisión llegó por la impericia que hubo cuando se ejecutó la expropiación de la empresa durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, medida que dejó abierta la posibilidad de reclamo judicial para los accionistas minoritarios que no recibieron oferta pública. Esa ventana es la que aprovecharon los fondos Burford y Eton al comprar los derechos de litigar a la familia Eskenazi, protagonistas centrales de la historia.

Pero el activo más importante es otro. YPF es la empresa de mayor participación en Vaca Muerta, la formación de petróleo y gas no convencional. Ese es el presente y el futuro energético del país. Es la segunda reserva de gas no convencional más importante del mundo. YPF tiene el 34% de toda la operación en Vaca Muerta y la mitad de la superficie de esa formación. En términos económicos la cuenta es enorme, pues podría generar gas y petróleo para los próximos 50 años. Pero el acceso a esos recursos representa una llave estratégica en el mapa energético mundial. Por eso hay en juego mucho más que los 16 mil millones de dólares. En el medio hay una particularidad política: el nuevo horizonte de YPF, trazado por Horacio Marín, incluye la eficiencia como eje para generar valor a los accionistas. El nuevo contexto generado por el juicio pone de relieve que YPF no es una compañía convencional.