Los errores más comunes en educación financiera y planificación patrimonial

Hay veces en las que me convenzo de que venimos avanzando en términos de educación financiera , hay otras en las que no puedo creer que sigamos tan mal en esta materia. Hace algunas semanas, me crucé con un posteo en redes sociales de una persona que hacía un agradecimiento masivo y público a quienes firman -contratos o documentos- sin leer.

Educación financiera es planificar

Increíble, pero cierto. Es obvio lo que me pasó cuando leí esto: no puedo estar más en las antípodas de cada una de las palabras de ese posteo. No en las antípodas de esa persona -a quien no conozco, pero sí de su reflexión. Y aun cuando este posteo en particular pudo haber sido escrito con ironía o sarcasmo, me consta que muchos colegas piensan esto en serio.