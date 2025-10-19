Líderes empresariales impulsan la conformación de ACDE Mar del Plata para promover el bien común

El eje central del encuentro fue un panel sobre experiencias y la integración de los valores cristianos en la gestión empresarial.

En un evento abierto a la comunidad empresarial de la ciudad, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y la Pastoral Social del Obispado de Mar del Plata llevaron a cabo un encuentro en la Universidad Fasta, dando el primer paso formal para la conformación del espacio local de ACDE.

El encuentro tuvo como objetivo principal generar un espacio de reflexión para promover un empresariado que viva su vocación a la luz de los valores cristianos, generando así empleo de calidad y contribuyendo al Bien Común de Mar del Plata.

La reunión, que contó con la presencia de numerosos empresarios locales, se realizó en el Colaboratorio de Innovación Tecnológica de la Universidad Fasta, que actuó como anfitriona institucional, representada por el Rector, Dr. Juan Carlos Mena y el Vicerrector de Desarrollo y Vinculación Dr. Pablo Vittar Marteau. La jornada inició con una bendición del Padre Oscar Maipa, quien auguró frutos para el encuentro y para la misión del empresariado local, dando formalmente comienzo a la reflexión.

El eje central del encuentro fue un panel sobre experiencias y la integración de los valores cristianos en la gestión empresarial. Contó con la participación de referentes del ámbito corporativo nacional: Silvia Bulla, presidente de ACDE, María Eugenia Tibessio, presidente de DuPont Argentina y directora de Ventas Healthcare para Latinoamérica y Paula Valente, directora de la consultora de RRHH Leadhouse. Las expositoras compartieron testimonios inspirados en la visión de Enrique Shaw, fundador de ACDE, sobre la fe aplicada al liderazgo y la responsabilidad social.

“Agradezco profundamente la hospitalidad de la Universidad Fasta y la convocatoria de la Pastoral Social, que nos permite estar hoy aquí, en nuestra querida Mar del Plata. Hemos comenzado un camino esencial que nos permitirá encarnar en nuestra querida Argentina el servicio al Bien Común”, destacó Silvia Bulla, presidente de ACDE. “Que nos siga guiando el ejemplo de Enrique Shaw, fundador de ACDE, esposo, padre y empresario cristiano, a quien esperamos ver prontamente reconocido como modelo de santidad por toda la Iglesia”, agregó.