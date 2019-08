Largó el Travel Sale: las ventas superan un 190% el promedio de agosto

Las ventas durante el primer día del Travel Sale en una de las más importantes plataformas privadas de viajes y turismo, tuvieron un crecimiento del 190 por ciento en comparación al promedio de ventas de lo que va del mes de agosto.

Así lo informaron hoy desde Almundo.com donde precisaron que los destinos más vendidos según los aéreos fueron Miami, Río de Janeiro, Madrid, Cancún y Nueva York (internacionales), y Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Mendoza y Salta entre los locales.

En cuanto a los alojamientos, lo más vendido fue Orlando, Miami, Río de Janeiro, Madrid y Cancún (internacionales), e Iguazú, Bariloche, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, en cuanto a destinos nacionales.

"Estamos muy contentos con los resultados del primer día de Travel Sale, ya que superamos en un 85% la última edición que se realizó en marzo de este año.", dijo el Country Manager de Almundo, Francisco Vigo.

"Muchas personas nos confiaron su viaje porque Almundo les da la posibilidad de llegar a ese destino soñado en 12 cuotas sin interés y con descuentos exclusivos que ofrecemos junto a VISA, uno de nuestros principales partners", agregó.

Las promociones que se ofrecen abarcan hasta un 20%off en vuelos a Brasil, Europa, Caribe y Estados Unidos, y descuentos del 20%, 25% y 30% en Paquetes para Argentina, Brasil y Caribe y Europa, respectivamente.

Los alojamientos estarán con un 20% off en Miami, 10% off en Brasil, hasta 60% off en Caribe en tarifas 2020 y 40% off en más de 60 ofertas en Argentina y Uruguay.

Por otro lado, Almundo cuenta con hasta 12 cuotas sin interés en vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas abonando con Visa; 6 cuotas sin interés en vuelos de Air Europa con Visa; 6 cuotas sin interés en todos los productos con ICBC Mall, y hasta 9 cuotas sin interés en vuelos de Latam Airlines.