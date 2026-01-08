Lamb Weston cierra su planta de papas fritas de Munro y concentra la producción en Mar del Plata

La empresa Lamb Weston , una de las principales productoras mundiales de papas fritas congeladas, anunció el cierre de su planta ubicada en la localidad bonaerense de Munro y la consolidación de toda su producción para América Latina en su establecimiento de Mar del Plata . La decisión implica despidos para cerca de 100 trabajadores.

Desde la compañía explicaron que la medida forma parte de una estrategia global orientada a mejorar la rentabilidad y optimizar la eficiencia operativa y de capital en su red de fabricación. El objetivo, señalaron, es concentrar la producción en instalaciones más modernas, con mayor escala y mejores niveles de productividad. También comunicaron que los trabajadores despedidos recibirán indemnizaciones de acuerdo con la normativa vigente.

Desde Lamb Weston destacaron la necesidad de gestionar de manera eficiente los costos a lo largo de toda la cadena de suministro "para generar valor para los clientes y, al mismo tiempo, permitir inversiones que modernicen los activos físicos y aseguren operaciones más resilientes y preparadas para el crecimiento futuro".

Como parte de esta misma reconfiguración, la empresa también informó que reducirá de manera temporal una línea de producción en los Países Bajos.

La decisión de cerrar Munro llamó la atención en el sector industrial, ya que la compañía había inaugurado recientemente una planta de gran porte en el Parque Industrial de Mar del Plata, considerada la más grande de Lamb Weston en América Latina. Para ese proyecto, la firma desembolsó una inversión de 320 millones de dólares, con un claro perfil exportador.

El complejo industrial, instalado sobre un predio de 18 hectáreas, tiene capacidad para producir 120.000 toneladas anuales de papas prefritas congeladas, además de 4.200 toneladas de puré en escamas y 1.750 toneladas de fécula de papa. Cerca del 90% de la producción está destinada a la exportación, con Brasil como principal mercado.

Inversiones

Desde la compañía remarcan que la Argentina representa una plataforma estratégica para el negocio regional, tanto por la calidad de la materia prima como por su ubicación logística. En ese marco, la planta de Mar del Plata empleará entre 250 y 300 personas y ya existen planes para realizar nuevas inversiones por otros US$ 130 millones en los próximos años.

En cuanto al impacto laboral del cierre de Munro, Lamb Weston aseguró que los empleados alcanzados por la medida recibirán las correspondientes indemnizaciones, aunque la decisión genera preocupación en la zona norte del conurbano bonaerense, donde la planta cumplía un rol relevante como fuente de empleo industrial.