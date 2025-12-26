La UIA advierte por un retroceso de la actividad industrial del 6%

La actividad industrial cayó 6% en noviembre, según los datos proyectados por la UIA.

En su informe presenta un análisis de la actividad industrial en noviembre de 2025, en el que surge una caída interanual y mensual en varios sectores, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Se prevé una disminución de la actividad industrial del -6% interanual y -1% mensual en noviembre, influenciada por menos días de actividad debido a feriados.

La producción en construcción cayó significativamente, con despachos de cemento y el índice Construya mostrando descensos de -7,7% y -7,1%, respectivamente, y una demanda interna debilitada.

La producción de autos disminuyó -22% por feriados y baja en ventas internas, mientras que la producción de bebidas cayó -6,9%.

En tanto, el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales también mostró una baja del -5,8%.

A pesar de la caída en la mayoría de los sectores, el patentamiento de maquinaria industrial y la producción de acero experimentaron ligeras subidas de +0,9% y +0,4%, respectivamente.

Desempeño sectorial y desafíos

El reporte de la UIA explicó que “la heterogeneidad sectorial es notable, con solo la refinación de petróleo y la producción de motos recuperando niveles de 2022”.

En cambio, “las PyMEs enfrentan una situación crítica, con una caída acumulada de producción del -4,1% y del empleo del -4,6% en el tercer trimestre de 2025”.

Un 81% de las PyMEs reporta presión de costos y el 37% ha perdido participación en el mercado interno debido a la competencia importada, especialmente de productos chinos.

Los indicadores de producción y confianza permanecen en zona contractiva, reflejando un entorno desafiante para la industria, señaló la central fabril.

Comparativa con años anteriores

En comparación con 2022 y 2023, la actividad industrial se mantiene un 10% por debajo de los niveles previos.

La producción industrial acumulada hasta octubre de 2025 muestra un crecimiento del +3,1% respecto al mismo periodo de 2024, aunque sigue siendo inferior al acumulado de 2023.

Sectores como el de bienes de capital y los insumos para la construcción presentan un desempeño positivo, aunque aún están por debajo de los niveles de 2023.

Este informe destaca la necesidad de abordar los desafíos estructurales que enfrenta la industria para fomentar una recuperación sostenible.