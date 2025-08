La revolución silenciosa: drones como pilares de la seguridad y la industria

La adopción de sistemas no tripulados en entornos industriales y de seguridad ya no es una promesa, sino una realidad que redefine procesos y establece nuevos estándares de eficiencia. La reciente alianza entre HDT New Force, Bersa y DJI Enterprise representa un hito: refleja no un simple acuerdo comercial, sino el inicio de una transformación estratégica de gran alcance.