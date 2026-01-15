La producción de leche creció 9,7% en 2025 y alcanzó el mayor volumen en diez años

La producción de leche en Argentina alcanzó los 11.618 millones de litros en 2025, el volumen más alto de la última década y el segundo mayor registro histórico, según datos de la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Agricultura , Ganadería y Pesca y el Observatorio de la Cadena Láctea ( OCLA ).

La mejora llegó al 10,0% si se ajusta por la cantidad de días de cada año. El crecimiento no solo se reflejó en la cantidad de litros producidos por la industria láctea , sino también en la calidad de la materia prima. Medida en sólidos útiles —grasa butirosa y proteína—, la producción aumentó 11,4% interanual y 11,7% en términos diarios, impulsada por una mejora en los tenores promedio, que pasaron de 7,17 a 7,28 puntos.

Durante 2025, la actividad se desarrolló en un contexto de condiciones productivas favorables. En el plano económico, la rentabilidad promedio del sector se ubicó cerca del 4% en los primeros meses del año, aunque hacia el cierre del ejercicio los precios percibidos por los productores tendieron a ubicarse por debajo de los costos de producción. El comportamiento de los valores mostró una fuerte dispersión según calidad de leche, volumen elaborado y región.

El inicio de 2026 estuvo marcado por un efecto de arrastre del crecimiento del año previo, junto con condiciones meteorológicas estables y una elevada disponibilidad de pasturas y reservas forrajeras. Al mismo tiempo, las relaciones de precios entre la leche y los principales insumos y servicios necesarios para producirla se presentan desfavorables en el arranque del año.

Las proyecciones de la industria para 2026 muestran un escenario heterogéneo. Las estimaciones de crecimiento interanual oscilan entre el 0,2% y el 6,1%, con un promedio ponderado cercano al 3,1% respecto de los niveles alcanzados en 2025.

En términos estructurales, durante el último año continuó el proceso de concentración de la producción. Los establecimientos de mayor escala, con altos niveles de automatización y sistemas de encierre, concentraron una proporción creciente del volumen total de leche. Estos tambos explicaron una parte relevante del incremento productivo registrado en 2025, a partir de mayores niveles de producción individual y de la incorporación de más animales a los sistemas productivos.

Desde el organismo señalaron que la evolución del sector está asociada a cambios en los sistemas productivos, entre ellos la incorporación de tecnología, mejoras en el manejo de los tambos, la adopción de buenas prácticas productivas y el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El informe detalla que, desde el lanzamiento de los créditos en valor producto, se asignaron más de $20.000 millones al sector tambero a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Ese financiamiento se vinculó con un aumento cercano al 20% en la incorporación de sistemas rotativos y superior al 30% en la adopción de robots de ordeñe.

También señala que durante 2025 se registraron condiciones climáticas favorables y una rentabilidad positiva para el sector. En paralelo, las exportaciones de productos lácteos crecieron 13% interanual entre enero y noviembre de 2025, alcanzando un total de 2.775 millones de litros de leche equivalentes.