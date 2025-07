La preocupación del Gobierno pese al "buen dato" de la inflación de junio

El economista destacó que esta dinámica es favorable para las políticas antiinflacionarias: "Sobre los servicios podés trabajar mejor que sobre los bienes. (…) Cuando tu problema, por ejemplo, son las tarifas, podés empezar a trabajar en una actualización menor o más detallada". No obstante, advirtió que el impacto en el bolsillo de los ciudadanos sigue siendo desigual: "Si vos alquilás, obviamente tuviste una inflación más alta que el 1,6%".

Poder adquisitivo: la deuda pendiente

Aunque celebró la tendencia descendente de la inflación —que acumula un 15% en el año—, Burgueño remarcó que la mejora en el poder adquisitivo aún no se materializa: "Muy poca gente gana 15% más que en enero. (…) Yo puedo hacer menos cosas con mi salario". Criticó la falta de medidas gubernamentales para acelerar la recuperación: "Lo que no veo es al Gobierno tomando acciones para reactivar el empleo o el consumo. (…) La economía crece 5,5%, pero ¿llega a la gente? Debería, y si no llega, es un problema".