La petrolera Saudi Aramco busca empleados en la Argentina: qué puestos están disponibles

Saudi Aramco, la petrolera más grande del mundo, busca empleados full time en Neuquén y se especula con el desembarco de inversiones en Vaca Muerta.

La publicación de vacantes de empleo por parte de Saudi Aramco en la provincia de Neuquén despertó sorpresa y especulaciones en el sector energético argentino. La petrolera más grande del mundo, propiedad de Arabia Saudita, difundió en su sitio web oficial y en LinkedIn una convocatoria para cubrir siete puestos técnicos y especializados con base en territorio neuquino.

El anuncio se conoció pocos días después de la visita al país de Amin Nasser, CEO global de la compañía, quien participó de un encuentro organizado por JP Morgan en el Teatro Colón junto a referentes del sector como Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y los hermanos Bulgheroni (PAE). La coincidencia temporal entre la visita de Nasser y la publicación de las ofertas laborales alimentó versiones sobre un posible interés de Aramco en avanzar con proyectos vinculados a Vaca Muerta.

¿Qué puestos están disponibles para trabajar en Saudi Aramco? Según detalló el portal especializado EnergíaOn, las vacantes incluyen perfiles de ingeniería, gestión de operaciones, análisis de datos, comunicaciones, mercados de carbono y especialistas en refinerías y gas natural licuado (GNL). Este último rubro generó especial expectativa debido al protagonismo que adquirió en los últimos meses la exportación de GNL desde Argentina, impulsada por acuerdos entre YPF, ENI y ADNOC.

Si bien hasta el momento Aramco no emitió comunicados oficiales sobre inversiones o alianzas locales, la amplitud de los perfiles buscados despertó interés entre profesionales del sector y analistas que interpretan el movimiento como un posible paso previo a operaciones de mayor escala. Las postulaciones permanecerán abiertas hasta fin de año, lo que sugiere un proceso de selección prolongado y con potencial impacto en la estructura laboral neuquina.