La inflación también impacta en el deseo: cuánto cuesta ir a un "telo" en la Ciudad de Buenos Aires
Tener un encuentro sexual en CABA ya no es barato. Un relevamiento muestra que el costo de una noche íntima varía fuerte según el barrio y puede multiplicarse si se busca mayor confort y accesorios.
La inflación también golpea a la intimidad y planificar un encuentro sexual en la Ciudad de Buenos Aires requiere afinar el lápiz. Según un relevamiento de mercado, el presupuesto para una "noche de amor" en enero de 2026 parte de un piso de $23.000 (turno económico más preservativos básicos) y puede escalar por encima de los $70.000 si se busca lujo y accesorios.
El mapa de precios de los albergues transitorios, confeccionado por la Agencia de Noticias Argentinas, muestra una gran dispersión según el barrio y los servicios, mientras que el costo de los cuidados (preservativos y geles) suma un ítem no menor al ticket final.
El mapa de los "Telos": del barrio a la suite temática
La oferta de hoteles alojamiento en CABA presenta opciones para todos los bolsillos, con una tarifa base que se ha estabilizado en los $20.000 para los turnos cortos.
- Los más económicos: en barrios como Monserrat y Retiro se consiguen las tarifas más competitivas. El Hotel Copacabana y el Hotel Kansas City ofrecen turnos desde $20.000.
- La franja media: el grueso de la oferta se ubica en los $25.000. Aquí aparecen clásicos de Caballito, Flores y Palermo como el Hotel Grant’s, Hotel Valentino, Hotel Fenix y Hotel Acapulco.
- El segmento premium: para quienes buscan hidromasaje, domótica o habitaciones temáticas, los precios se duplican. El Hotel Osiris Top en Balvanera arranca en $30.000 y su suite escala a $40.000. En la cima de la lista, el Hotel O'tello (Montecastro) parte de los $41.000, pero su exclusiva habitación "Appart" con terraza y jardín cotiza a $54.000.
Cuánto cuesta cuidarse
Al gasto del hotel se le debe sumar el costo de los preservativos y lubricantes, que varían fuertemente según la marca y la presentación.
Preservativos
- Económicos: cajas x3 unidades de marcas como Maxx o Tulipán se consiguen en oferta desde $2.210 a $3.550.
- Premium: líneas como Prime Skyn o Ultrafinos elevan el costo a entre $7.800 y $8.600 la caja chica.
- Las cajas de 12 unidades pueden superar los $20.000.
Lubricantes y geles
- Un pomo de gel íntimo clásico de 50g ronda los $5.000 a $8.500, aunque marcas específicas como Ky llegan a los $18.000.
Juguetes sexuales
- Para quienes quieran sumar un "extra", un anillo vibrador cuesta alrededor de $12.300, mientras que vibradores más complejos oscilan entre $35.000 y $75.000.
El ticket final
En resumen, una pareja que opte por la opción más austera (telo económico + preservativos básicos) deberá desembolsar unos $22.500. En cambio, una experiencia completa (suite con hidromasaje + preservativos premium + gel) supera holgadamente los $65.000, sin contar bebidas o room service.