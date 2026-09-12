La estrategia que permite a las marcas adelantarse al caos corporativo de fin de año

Cada año, el calendario corporativo repite el mismo patrón predecible. Llega noviembre y el ecosistema de medios, redes sociales y casillas de correo se convierte en un auténtico “ruido blanco”: cientos de marcas gritando simultáneamente, eventos corporativos superpuestos en las mismas semanas, balances anuales apurados y saludos de fin de año que se pierden en la intrascendencia.

En ese escenario saturado, la atención se dispersa. Y cuando todos hablan al mismo tiempo y con el mismo tono festivo genérico, nadie escucha.

La solución para romper este ciclo reside en cambiar el calendario de la estrategia. Durante el último bimestre, las audiencias sufren una sobrecarga de estímulos donde la atención de directivos, periodistas, clientes y decisores de compra se vuelve un recurso super disputado.

Intentar posicionar un hito de marca , liderar una conversación o convocar a un evento en diciembre suele derivar en dos desenlaces inevitables: o la marca pasa inadvertida, o termina pagando sobrecostos para lograr un impacto fugaz. Desde la perspectiva de las Relaciones Públicas y el marketing estratégico, jugar el partido recién a fin de año es llegar tarde.

La verdadera ventaja competitiva del último tramo del año se define en la ventana de septiembre y octubre. En Mixel trabajamos con una premisa clara: septiembre es para diseñar con precisión quirúrgica y octubre es para ejecutar con exclusividad. Porque anticipar el calendario ofrece ventajas estructurales invaluables, empezando por la disponibilidad real de la audiencia.

En octubre, las agendas de los tomadores de decisiones, líderes de opinión y prensa aún conservan aire, convirtiéndolo en el momento óptimo para presentar novedades relevantes, posicionar mensajes clave y generar encuentros cara a cara con alta tasa de asistencia.

Cada año, el calendario corporativo repite el mismo patrón predecible. Freepik.

Asimismo, esta anticipación permite desplegar formatos no convencionales frente al mensaje masivo tradicional. En lugar de una campaña genérica de fin de año, esta ventana temporal habilita acciones microsegmentadas y de alto impacto: mesas redondas, experiencias personalizadas para clientes estratégicos, reportes sectoriales exclusivos o contenidos de autoría que instalen agenda antes del cierre del ciclo.

Al comunicar los logros o la visión de futuro en octubre, la marca se adueña de la narrativa del sector antes de que el resto comience a enviar sus resúmenes anuales.

Septiembre y octubre, la ventana estratégica

Para que esta estrategia funcione, la microsegmentación debe primar sobre el alcance masivo. Es infinitamente más rentable reunir a 15 decisores clave en un desayuno de trabajo en octubre que enviar un saludo impersonal por correo a miles de contactos en diciembre.

La comunicación de cierre de ciclo debe aportar datos concretos, análisis de tendencias y una postura clara sobre los desafíos que vienen, y no limitarse a la cortesía social.

Microsegmentar para ganar impacto

El cierre de año es para todos una carrera contrarreloj. Por eso, el diferencial es transformar esto en una oportunidad para consolidar la reputación construida a lo largo de los meses previos. Septiembre y octubre son, en definitiva, el tiempo donde la estrategia vence a la saturación.

* María Laura Russo. Asesora y CEO de Mixel Comunicación y Marketing.