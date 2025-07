La doble cara del crecimiento de las importaciones en Mendoza: entre el alivio y la preocupación

Las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el Intercambio Comercial Argentino (ICA) marcaron que en el mes de mayo las importaciones a nivel país (no hay datos disponibles desagregados por provincias) crecieron 29,4% en la comparación interanual, alcanzando un total de US$ 6.488 millones.

Un detalle a considerar es que todos los usos registraron subas salvo combustibles y lubricantes, que descendió 31,1% (-US$ 136 millones). El que más se elevó fue “Resto”, con 194,8% (US$ 45 millones), esencialmente por la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers) (US$ 45 millones).