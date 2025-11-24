La carrera de la inteligencia artificial en las pymes: velocidad para arrancar, estructura para sostener

La inteligencia artificial dejó de ser cosa de ciencia ficción o de empresas tech. En el mundo de las pymes , también está pasando algo. Lo que ayer era una charla de café, hoy es parte de las reuniones de directorio, los grupos de WhatsApp y las decisiones del día a día. Pero entre el entusiasmo por “probar un bot ” y el impacto real en la operación, hay una distancia. Y esa distancia se llama estructura.

El mensaje central es simple: las pymes que implementen antes agentes de IA bien diseñados van a ganar una ventaja clara, pero el verdadero diferencial —el que te permite sostener esa ventaja en el tiempo— no está en el software, sino en cómo están ordenados los datos y cómo están pensados los procesos.

No es un chat abierto en la computadora. Tampoco un robot que responde mails con frases simpáticas. Un agente de IA es un sistema que, conectado a los datos de tu empresa , ejecuta tareas reales de punta a punta: responde consultas de clientes, emite presupuestos, prioriza cobranzas, carga facturas, proyecta flujos de fondos. Es un asistente que trabaja 24/7, pero que necesita algo muy básico para funcionar bien: acceso a información confiable y actualizada.

Hoy, quien se anima a probar antes, aprende antes. Una pyme que automatiza parte de sus cobranzas, atención al cliente o armado de reportes gana velocidad, reduce errores y libera tiempo para lo que realmente importa: vender, cobrar, pensar el negocio. Eso da una ventaja táctica: te permite estar un paso adelante mientras el resto todavía duda. Pero si esa implementación no se apoya en una base sólida —si los datos están desordenados, si los procesos siguen igual que hace diez años—, esa ventaja dura poco. Y lo que parecía eficiencia se transforma en ruido.

Pasa más seguido de lo que parece: se instala una herramienta, se hace una demo, se anuncian cambios… pero la información sigue fragmentada. Clientes en un Excel, precios en otro, stock en un sistema viejo que no conversa con nadie. ¿Qué puede hacer ahí un agente de IA ? Lo mismo que haría cualquier persona: frustrarse, adivinar, equivocarse. Esto genera lo que en tecnología se llama deuda técnica: soluciones rápidas que después salen caras cuando querés crecer o escalar. Y la conclusión, injusta, suele ser: “la IA no sirve para mi negocio”.

El verdadero diferencial: una sola fuente de verdad

La clave está en una idea sencilla: una sola fuente de verdad. No importa si tu empresa es chica o mediana; si vendés repuestos, muebles o servicios. Lo que importa es que tus datos estén ordenados:

Un solo padrón de clientes.

Un catálogo único de productos y precios.

Stock y facturación integrados.

Información contable alineada con la operación.

Cuando eso existe, los agentes de IA pueden hacer lo suyo. Y vos podés tomar decisiones con otra velocidad. Este concepto tiene respaldo teórico: en estrategia se habla de la “visión basada en recursos” (RBV), que dice que las ventajas sostenibles se construyen sobre activos valiosos, únicos y difíciles de imitar. Un bot se copia. Una estructura de datos bien diseñada, no.

Rediseñar procesos con IA adentro

Acá es donde muchas pymes tienen que cambiar el chip. La transformación no es agregar IA al final del proceso, sino repensarlo como si la IA ya fuera parte del equipo.

Algunos ejemplos concretos:

Cobranzas: en vez de esperar a que alguien revise quién debe qué, un agente de IA puede segmentar deudores, enviar recordatorios personalizados y priorizar los casos más urgentes.

puede segmentar deudores, enviar recordatorios personalizados y priorizar los casos más urgentes. Atención al cliente: un agente que accede al historial del cliente, al estado del pedido y al stock disponible responde mejor que cualquier persona sin contexto.

Compras: no más compras por intuición. Un sistema que cruza ventas históricas, plazos de entrega y condiciones comerciales puede sugerir pedidos y evitar quiebres de stock o sobrecostos.

Dirección: en lugar de esperar el informe del mes, preguntarle a un agente: “¿cómo viene la rentabilidad por sucursal?” y tener la respuesta en segundos.

Todo esto se enmarca en la evolución de lo que antes llamábamos reingeniería de procesos. La lógica es simple: si hoy tengo IA disponible, ¿cómo debería funcionar mi negocio?

¿Por dónde empiezo?

Para una pyme en Argentina, con presión impositiva, tipo de cambio incierto y márgenes apretados, la IA no puede ser una moda. Tiene que ser una decisión estratégica, con los pies en la tierra.

Acá una hoja de ruta posible:

Ordenar los datos: aunque sea lo básico. Un padrón de clientes, un listado de productos, un sistema de stock que todos usen.

Elegir 2 o 3 procesos clave: atención al cliente, cobranzas, armado de reportes. No hace falta hacer todo junto.

Rediseñar los procesos con IA adentro: definir qué hace el agente, qué valida una persona, y cómo se mide el impacto de punta a punta, incluyendo tanto el front office como el back office.

Cuidar la seguridad y la gobernanza: definir qué puede ver la IA, qué puede hacer sola, y cómo supervisarla.

Formar al equipo: esto no reemplaza personas; las potencia. Pero requiere aprender a trabajar distinto.

Conclusión

La IA ya no es opcional. Pero lo importante no es tenerla, sino cómo la integrás. Las pymes que se muevan rápido van a captar beneficios inmediatos. Las que además ordenen sus datos y rediseñen sus procesos van a construir una ventaja real y duradera.

Porque en esta carrera, lo que importa no es solo quién corre más rápido. Es quién arma bien los cimientos para no caerse cuando el terreno se vuelva más competitivo.

* Luis Molouny, Socio Director de Ascent.