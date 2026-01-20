La canadiense Kobrea Exploration inició la primera perforación de Malargüe Distrito Minero Occidental

Con el inicio de la campaña de perforación en el proyecto El Perdido , se puso en marcha la primera exploración minera avanzada de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) , el esquema creado por el Gobierno provincial para ordenar y reactivar la actividad minera en el sur mendocino.

El hecho marca un hito por varios motivos. Es la primera vez que se realizan perforaciones en MDMO desde su creación y, al mismo tiempo, la única campaña de exploración avanzada que se está ejecutando actualmente en la provincia . En un escenario donde hay varios proyectos aprobados, El Perdido es el único que logró pasar al trabajo efectivo profundo en terreno.

El proyecto es desarrollado por Kobrea Exploration Corp. , una empresa de exploración minera con sede en Vancouver, Canadá , que decidió apostar por Mendoza en un contexto internacional altamente competitivo para la minería . Según lo informado por la compañía, alrededor de 5 millones de dólares serán destinados específicamente a El Perdido para esta primera etapa, que incluye obras de acceso, logística de campo y la campaña inicial de perforación.

Ese dato no es menor: se trata de la primera inversión de capital privado extranjero orientada directamente a perforación minera en Mendoza dentro de este nuevo esquema de desarrollo. Hasta ahora, los trabajos exploratorios más avanzados que se habían realizado en la provincia estuvieron asociados mayormente a capitales locales o a iniciativas impulsadas desde el sector público.

Los trabajos de perforación diamantina están a cargo de la empresa mendocina Conosur Drilling , según informó la propia Kobrea en sus comunicados oficiales. De esta manera, la primera campaña de perforación del MDMO combina financiamiento internacional con ejecución local , integrando inversión extranjera, proveedores mendocinos y mano de obra especializada de la provincia.

Por qué este paso es importante

Malargüe Distrito Minero Occidental fue creado por la Provincia como una herramienta para dinamizar la actividad minera, definir áreas habilitadas para exploración y establecer un esquema de controles ambientales y técnicos.

En ese marco, El Perdido forma parte de la primera tanda de proyectos aprobados dentro de MDMO y, desde el comienzo, fue el que mostró mayor nivel de avance. Logró permisos, financiamiento, obras de acceso y ahora perforación, convirtiéndose en el proyecto más avanzado del distrito y en el principal caso testigo del modelo. Se trata de uno de los siete proyectos que la junior canadiense acordó explorar tras el acuerdo con la compañía mendocina Agaucu.

El mapa de proyectos: quién avanza y quién espera

Hoy, El Perdido es el único proyecto del MDMO que está perforando. Detrás aparece El Seguro, un proyecto que está en manos de Impulsa Mendoza, la sociedad estatal creada para promover inversiones estratégicas en la provincia. En ese caso, por ahora, los trabajos están enfocados únicamente en la apertura de caminos y tareas preliminares, sin perforación prevista en el corto plazo.

Esto deja un dato claro: durante esta temporada, El Perdido será el único proyecto del MDMO que avanzará con exploración avanzada mediante perforación. El resto de las iniciativas aprobadas se encuentran en etapas más tempranas o de preparación.

Dentro del grupo de proyectos que podrían avanzar en el futuro cercano vuelven a aparecer iniciativas vinculadas a Kobrea. Además de El Perdido, la empresa canadiense cuenta con otros proyectos en Malargüe, como El Destino, que forma parte del mismo paquete de activos y podría convertirse en uno de los próximos en escalar etapas si las condiciones técnicas y financieras lo permiten. Esto refuerza la idea de que, al menos en esta primera fase del distrito, Kobrea es la compañía que más está avanzando en términos concretos dentro del MDMO.

Una señal política y económica

Más allá de los resultados que arrojen los sondajes -que llevarán tiempo-, el inicio de esta perforación tiene una fuerte lectura política y económica. La llegada de una empresa canadiense, con capital privado internacional y foco en minerales estratégicos como el cobre, vuelve a colocar a Mendoza en el radar de la exploración minera, en un contexto global marcado por la transición energética y la demanda de metales críticos.

Estos sondajes con la primera muestra de resultados tangibles de MDMO. El Perdido no es solo un proyecto minero: es el primer paso concreto del esquema diseñado por la Provincia puede atraer inversiones, activar proveedores locales y avanzar en territorio.

Qué es El Perdido

El Perdido es un proyecto de exploración de cobre con asociación de oro y molibdeno, ubicado en el sur de Malargüe y dentro del cinturón andino de pórfidos. El área del proyecto abarca cerca de 6.800 hectáreas. El proyecto no contaba con perforaciones históricas, por lo que los trabajos actuales representan el primer acceso directo al subsuelo y el inicio formal de la exploración avanzada.

Los trabajos previos de exploración permitieron identificar una extensa huella de alteración hidrotermal, estimada entre 2 a 3 kilómetros, con presencia de intrusivos porfíricos y estructuras típicas de sistemas mineralizados de gran escala. A partir de esa información, complementada con estudios geofísicos y muestreos de superficie, se definieron los primeros blancos de perforación, orientados a evaluar la continuidad del sistema en profundidad. Los resultados de esta etapa permitirán determinar el potencial real del proyecto y definir los próximos pasos de exploración dentro de Malargüe Distrito Minero Occidental.