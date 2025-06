La Cámara de la Construcción reclamó al Estado que priorice obras de infaestructura

El presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, eligió no confrontar en el marco de un plan de gobierno que decidió borrar de un plumazo la obra pública nacional y apeló a la diplomacia para reclamar consensos para avanzar en la puesta en marcha de obras de infraestructura que, según señaló, son "el motor que nos permitirá avanzar hacia una nación más conectada, más competitiva y más equitativa".

Weis puso sobre la mesa el gran déficit del plan económico y remarcó que "uno de los cimientos sobre los cuales se debe construir el futuro de la Argentina es la infraestructura ecónomica y social. Es el esqueleto que sostiene cualquier proyecto de desarrollo de Nación. Sin infraestructura eficiente no hay competitividad, sin conectividad no hay productividad y sin inversión sostenida no hay crecimiento".