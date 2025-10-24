La actividad económica volvió a caer en septiembre y se confirma un escenario de recesión

La actividad económica sigue en franca baja y se confirma que cae en recesión. Según la consultora Analytica la baja en septiembre fue del 0,3% y en el trimestre del 0,4%.

Según el último informe de la consultora Analytica, Argentina continúa en recesión con la confirmación de datos que muestran una caída de la actividad económica del 0,3% en septiembre respecto del mes anterior, en un contexto marcado por la inestabilidad de precios relativos y comportamientos dispares entre sectores.

Las caídas predominaron en la industria automotriz, en la metalurgia básica y en el sector energético, con una disminución en la producción de gas. También se observaron retrocesos en los indicadores vinculados al consumo, como la recaudación del IVA y la confianza del consumidor.

En contraste, algunos segmentos industriales mostraron mejoras, particularmente en la producción de aceros planos y laminados en frío, así como en ciertos bienes durables. Por su parte, las importaciones continuaron expandiéndose con fuerza, reflejando la persistente heterogeneidad del entramado productivo.

actividad económica 4 Así el tercer trimestre cerraría con una caída de 0,4%. Bajo el criterio técnico de dos trimestres consecutivos de caída del PBI desestacionalizado, la economía ya está en una recesión moderada. En el segundo trimestre la baja fue del 0,1%.

La industria es la más golpeada De los 16 sectores relevados por el Indec en el EMAE para el mes de agosto, 11 mostraron variaciones mensuales positivas. Los mayores avances se observaron en intermediación financiera (+3,1%), construcción (+0,7%) y transporte y comunicaciones (+0,5%). En cambio, las caídas más significativas correspondieron a agricultura, ganadería y silvicultura (-3,6%), explotación de minas y canteras (-1,4%) e industria manufacturera (-0,8%).