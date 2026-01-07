La actividad económica en la ciudad de Buenos Aires creció 4,7% en el tercer trimestre de 2025

Con una fuerte incidencia del rubro intermediación financiera, la actividad económica de la ciudad de Bueno Aires creció un destacado 4,7% en el tercer trimestre.

La actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una fuerte mejora durante el tercer trimestre de 2025. Según el informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), logró un crecimiento interanual del 4,7%, aunque con un perfil marcado por la fuerte gravitación del sector financiero, una mejora concentrada en pocos rubros y un desempeño más débil en el resto de los sectores.

De acuerdo con el relevamiento sobre el Producto Geográfico Bruto (PGB) de la Ciudad, en el trimestre avanzó 1,4% en términos desestacionalizados, comparando con el segundo trimestre del año. Con este resultado, la actividad logró revertir la tendencia contractiva que había caracterizado a 2024 y acumuló en lo que va de 2025 un incremento real del 5,2%.

El peso de la intermediación financiera Sin embargo, el informe subraya que la recuperación presenta rasgos de fragilidad, dado que está fuertemente explicada por el desempeño de la intermediación financiera. Este sector registró una suba interanual del 33%, la más elevada desde 2004, y explicó buena parte del crecimiento agregado al aportar 3,78 puntos porcentuales sobre una variación total del PGB de 4,73 puntos.

actividad economica Dentro de la intermediación financiera, se destacaron las actividades vinculadas a la intermediación monetaria y financiera tanto de entidades bancarias como no bancarias, así como el desempeño los fondos comunes de inversión y agentes y sociedades de bolsa.

Otros rubros mostraron avances más moderados. El sector de Transporte y Comunicaciones creció 3,8% interanual, impulsado principalmente por los servicios de gestión y logística asociados al transporte de mercaderías. En tanto, los Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler aumentaron 3,6%, con una incidencia relevante de los servicios informáticos y actividades conexas.