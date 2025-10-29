Jimena Latorre posiciona el desarrollo minero como motor para la expansión económica
Durante su presentación en Argentina Mining, la funcionaria detalló que el crecimiento del sector se fundamenta en un modelo de sostenibilidad.
La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, destacó el desarrollo minero como una política pública del gobierno provincial, esencial para la expansión económica de la región andina, durante su intervención en el evento Argentina Mining. Subrayó que la reactivación de esta actividad se alinea con la diversidad productiva de la provincia, buscando ampliar las oportunidades de crecimiento personal, profesional y colectivo para los mendocinos.
La sostenibilidad como eje
Te Podría Interesar
Latorre hizo un énfasis particular en la sostenibilidad, aclarando que esta no constituye un cliché ni se reduce a conceptos superficiales como greenwashing o una simple industria “verde”. Sostuvo que la minería, y cualquier otra actividad industrial, debe cumplir con cuatro estándares de sostenibilidad esenciales para su legitimación y viabilidad:
- Sostenibilidad Económica: Es necesaria, ya que el sector privado asume riesgos y busca legítimamente una rentabilidad. La falta de esta rentabilidad hace inviable el desarrollo.
- Sostenibilidad Ambiental: Las actividades económicas, inevitablemente, generan un impacto en el ambiente. El desafío radica en poder controlar dicho impacto. La ministra destacó el principio preventivo en materia ambiental, esencial para evitar daños que resultan tardíos o costosos de remediar.
- Sostenibilidad Social: Resulta imposible sin la comunidad y sin la inserción de las actividades económicas en el desarrollo de esta.
- Gobernanza: Implica el compromiso de la provincia en cimentar las bases desde la institucionalidad, ofreciendo seguridad jurídica y confiabilidad en los controles. El objetivo es generar certeza y previsibilidad para atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras.
Visión estratégica
La titular de la cartera de Ambiente defendió que la sostenibilidad minera no es un fin en sí mismo, sino un medio para el desarrollo económico. Para lograr la legitimación de esta industria en la ciudadanía, resulta fundamental la capacidad de la provincia para generar controles efectivos.
Además, Latorre hizo un llamado a la colaboración entre los diferentes actores, al describir el evento como un espacio de encuentro entre el sector público y el sector privado.
Añadió un rol fundamental a la Academia y la comunidad científica, quienes aportan el conocimiento y la solvencia a una actividad sumamente tecnologizada y reglada.
El desafío consiste en aprovechar el alto capital humano de Mendoza y la técnica avanzada para el crecimiento provincial.
La ministra concluyó reafirmando que la minería tiene el potencial de ser un motor de desarrollo para toda la región andina, extendiendo sus efectos incluso más allá de las fronteras nacionales, debido a que "la geología no conoce límites".