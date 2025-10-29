Jimena Latorre posiciona el desarrollo minero como motor para la expansión económica

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre , destacó el desarrollo minero como una política pública del gobierno provincial, esencial para la expansión económica de la región andina, durante su intervención en el evento Argentina Mining . Subrayó que la reactivación de esta actividad se alinea con la diversidad productiva de la provincia, buscando ampliar las oportunidades de crecimiento personal, profesional y colectivo para los mendocinos.

Latorre hizo un énfasis particular en la sostenibilidad, aclarando que esta no constituye un cliché ni se reduce a conceptos superficiales como greenwashing o una simple industria “verde”. Sostuvo que la minería , y cualquier otra actividad industrial, debe cumplir con cuatro estándares de sostenibilidad esenciales para su legitimación y viabilidad:

La titular de la cartera de Ambiente defendió que la sostenibilidad minera no es un fin en sí mismo, sino un medio para el desarrollo económico. Para lograr la legitimación de esta industria en la ciudadanía, resulta fundamental la capacidad de la provincia para generar controles efectivos.

Además, Latorre hizo un llamado a la colaboración entre los diferentes actores, al describir el evento como un espacio de encuentro entre el sector público y el sector privado.

Añadió un rol fundamental a la Academia y la comunidad científica, quienes aportan el conocimiento y la solvencia a una actividad sumamente tecnologizada y reglada.

El desafío consiste en aprovechar el alto capital humano de Mendoza y la técnica avanzada para el crecimiento provincial.

La ministra concluyó reafirmando que la minería tiene el potencial de ser un motor de desarrollo para toda la región andina, extendiendo sus efectos incluso más allá de las fronteras nacionales, debido a que "la geología no conoce límites".