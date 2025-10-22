Inauguran en San Luis el primer parque híbrido de energía renovable del país

Las empresas PCR y ArcelorMittal Acindar inauguraron en San Luis el primer parque híbrido de generación de energía renovable del país, que combina energía eólica y solar en un mismo sitio.

Las empresas PCR y ArcelorMittal Acindar inauguraron en San Luis el primer parque híbrido de generación de energía renovable del país, que combina energía eólica y energía solar en un mismo sitio. Ubicado en la localidad de Toro Negro, departamento de General Belgrano, el nuevo Parque Solar San Luis Norte aporta 18 MW de potencia, que se suman a los 112 MW del parque eólico ya operativo desde 2024. Con esta incorporación, el complejo alcanza 130 MW de capacidad total, marcando un hito para el desarrollo energético argentino.

La construcción del parque solar demandó una inversión de US$15 millones, completando una inversión global de US$ 230 millones en esta etapa del Parque de Generación Renovable San Luis Norte. La nueva planta cuenta con 35.000 paneles solares con trackers automáticos, que siguen la trayectoria del sol para maximizar la generación eléctrica a lo largo del día.

Gracias a esta ampliación, el complejo podrá abastecer el equivalente a 250.000 hogares, 35.000 de ellos con energía solar. El predio, de 1.500 hectáreas, alberga 25 aerogeneradores y ahora también una planta solar que aprovecha la irradiación característica de la región.

Inauguración de la planta de energía renovable en San Luis El primer parque híbrido del país “Este nuevo hito refuerza nuestra visión de largo plazo: invertir en una matriz energética más limpia, diversificada y confiable”, señaló Martín Federico Brandi, CEO de PCR. “El primer parque híbrido del país demuestra cómo la innovación tecnológica y la sostenibilidad pueden ir de la mano del desarrollo productivo nacional”, añadió.

Por su parte, Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar, destacó el carácter pionero del proyecto: “Somos la primera empresa del grupo ArcelorMittal en el mundo en implementar una iniciativa de esta magnitud. Este parque marca un hito en la industria siderúrgica argentina, al impulsar el uso de energías renovables y reducir las emisiones de CO”.