Hiperconectividad, burnout y liderazgo: las amenazas para el bienestar laboral

Un informe difundido por Adecco Argentina advierte que fenómenos como la hiperconectividad , el burnout , el control excesivo de los equipos y el agotamiento emocional se encuentran entre los principales desafíos que enfrentan las empresas en materia de recursos humanos . También cobran cada vez mayor importancia cuestiones como la salud mental, el equilibrio entre la vida laboral y personal y la construcción de liderazgos más empáticos.

“Hoy el bienestar impacta directamente en variables clave como el compromiso, la productividad y la retención del talento. Las personas buscan organizaciones donde puedan desarrollarse profesionalmente sin resignar calidad de vida ni salud emocional”, afirmó Victoria Loza, directora de Recursos Humanos y Sustentabilidad de Adecco Argentina y Chile .

Según el relevamiento realizado por la compañía, ocho de cada diez trabajadores consideran que el micromanagement —la supervisión excesiva de las tareas— tiene un impacto negativo sobre sus niveles de estrés laboral. La percepción refleja una tendencia creciente en los entornos de trabajo modernos, donde el desgaste ya no se explica únicamente por la cantidad de tareas, sino también por determinadas prácticas organizacionales y estilos de conducción.

Desde la consultora sostienen que la falta de autonomía, el monitoreo constante y la ausencia de espacios de escucha generan una presión sostenida que termina afectando el bienestar emocional de los colaboradores.

“Muchas veces el desgaste no surge solamente por volumen de trabajo sino por falta de autonomía, exceso de control o ausencia de espacios de escucha. El desafío para las organizaciones está en evolucionar hacia modelos de liderazgo más humanos, basados en la confianza y la gestión por objetivos”, señaló Loza.

Nuevas prioridades

El informe destaca que las prioridades de los trabajadores cambiaron significativamente en los últimos años. Más allá de la remuneración o las oportunidades de crecimiento profesional, factores como la flexibilidad laboral, el respeto por los tiempos de descanso y la posibilidad de alcanzar un equilibrio saludable entre la vida personal y el trabajo se convirtieron en elementos determinantes al momento de elegir o permanecer en una empresa.

Como respuesta a esta demanda, cada vez más organizaciones desarrollan programas integrales de bienestar que incluyen asistencia psicológica, beneficios flexibles, capacitaciones, acompañamiento profesional y acciones orientadas a mejorar la experiencia de los empleados.

Para Adecco, uno de los mayores retos que enfrentan las compañías consiste en construir entornos laborales saludables en un contexto marcado por la incertidumbre y la transformación permanente. En ese escenario, el papel de los líderes adquiere una relevancia central.

La empatía, la escucha activa, la inteligencia emocional y la capacidad de adaptación aparecen como competencias cada vez más valoradas para sostener climas laborales positivos y acompañar a equipos que operan bajo nuevas dinámicas de trabajo.

La tendencia también marca un cambio cultural más profundo: el bienestar deja de abordarse como una iniciativa aislada para convertirse en un componente estructural de la estrategia empresarial. La gestión de personas, sostienen desde la compañía, ya no puede limitarse a administrar recursos humanos, sino que debe enfocarse en construir experiencias laborales sostenibles y alineadas con las expectativas de las nuevas generaciones.

La creciente preocupación por la salud mental y el agotamiento laboral refleja una transformación más amplia en el mercado de trabajo. Mientras las organizaciones buscan mejorar su productividad y competitividad, los trabajadores demandan entornos que les permitan desarrollarse sin comprometer su bienestar.

En ese contexto, la capacidad de las empresas para adaptarse a estas nuevas exigencias podría convertirse en uno de los factores decisivos para atraer talento y sostener su crecimiento en los próximos años. La calidad de vida laboral, concluyen los especialistas, dejó de ser un beneficio complementario para transformarse en una condición indispensable del trabajo moderno.